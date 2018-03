Nem értem az ellenzéket, miért másoknak nyitna kaput a magyarok helyett

Bölöni Lászlóval készített hosszú interjút a Székelyhon, erdélyi hírportál. A 101-szeres válogatott futballista és sikeredző jelenleg a belga Royal Antwerp FC szakvezetője, futball- és edzőkarrierje fordulópontjai mellett közéleti kérdésekről is beszélt. Többek közt az egy hét múlva esedékes magyarországi parlamenti választásokról is, amelyen maga is részt fog venni. Bölöni az újságíró kérdésére elárulta politikai szimpátiáját is: „ballábas voltam, az ellentétek pedig vonzzák egymást”, azaz a Fideszre fog szavazni április 8-án, ahogy az erdélyiek elsöprő többsége is.

Bölöni László az interjúban mesél sikeres futballista és edzői karrierje legfontosabb állomásairól: a marosvásárhelyi focicsapatban, illetve a Steaua-ban, valamint Franciaországban töltött időszakáról. Elmesélte azt is, hogy számos kényszerítő körülmény vitte végül az egyébként fogorvos végzettségű Bölönit az edzői szakma felé.

Közismert tény, hogy az erdélyi magyar edző fedezte fel, az azóta a világ egyik – ha nem a – legjobb játékosának tartott Cristiano Ronaldót, amikor a Sporting Lisszabon edzője volt.

Erről a szerény edzőlegenda így számol be: Az ő tulajdonságaival, tehetségével rendelkező játékos – hacsak nem éri valami súlyos baleset – nem tud elkallódni. Persze az ilyet is segíteni kell. Az én érdemem az volt, hogy a Sporting Lisszabon edzőjeként néztem az ifik meccseit is, ahol kiszúrtam magamnak egy kölyköt.

A közélet kapcsán az edzőlegenda elmondta, hogy a francia helyzettel van leginkább tisztában. A romániai politikát egyszerre tartja komplikáltnak és zavarosnak, a magyarországi közéleti térképet egyértelműbbnek, átláthatóbnak tartja.

"Hármas állampolgár vagyok, eddig részt vettem a francia és román választásokon, és természetesen az április 8-i magyarországi választáson is jelen leszek."Bölöni László azt is elárulta, hogy kire adja a voksát majd április 8-án: Ballábas voltam, az ellentétek pedig vonzzák egymást. Az edzőlegenda elmondta továbbá, hogy Azt vallom, hogy a választó nem naiv, égből pottyantott figura: családja van, gyermekei, tapasztalatokkal és elvekkel rendelkezik. Érez és mérlegel, és ha a többségük Fidesz-párti, annak megvan az előélete, magyarázata.

Gyurcsány jelenléte a közéletben zavarja

Bölöni felidézte a 2004. december 5-i sikertelen népszavazás okozta sérelmeket, valamint kifejtette a felháborodottságát Gyurcsány újabb határon túli magyarokat vegzáló kampányfogásain: Most viszont egyszerűen képtelen vagyok megérteni, hogyan állhat elő újra az az ember, és futtatja magát, aki annak idején „nem"-re buzdított. És aki továbbra is másoknak nyitna kaput, nem pedig a magyaroknak.

Bölöni elmondta azt is, hogy mindenkit arra buzdít, hogy menjen el szavazni április 8-án.

„A Bataclanba elengedett és meghalt lány anyjának próbálják meg elmagyarázni a multikulturalitást”

Ha már közélet, szóba került az interjúban az egész Európát az elmúlt években leginkább foglalkoztató kérdés: a bevándorlás is.

Ezzel kapcsolatban Bölöni elmondta, hogy egy nehéz, összetett problémáról van szó, amire szinte senkinek nincs megoldási javaslata. Elmondta azt a szomorú tényt is, hogy Európában egyelőre beszélni sem lehet erről a problémáról, mert akkor egyből jön a bélyeg: hazugok, durvák, szalonképtelenek vagyunk.

Elmondta azt is, hogy az is megnehezíti az átfogó megoldást, hogy nem tudjuk, hogy pontosan milyen mértékű jelenségről van szó, és mikor lesz vége.