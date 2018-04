A nőverő Juhász Péter bukása után Fekete-Győr engedelmeskedett Sorosnak

Már épp kezdtek belejönni a rájuk osztott szerepbe a fővárosi és vidéki ellenzéki - értsd: sorosista - jelöltek - hiszen hónapokon keresztül játszották el a vitatkozó, kétbalkezes figurák gyülekezetét -, de nagy sajnálatukra a választási kampány a végéhez közeleg, és ez mindenképp véget fog vetni az általuk előadott aljas színdarabnak. Ezen színdarab végjátékának egyik újabb állomása volt a mai „nagy" bejelentés, tudniillik, hogy az asszonyverő kudarcember, Juhász Péter után, Fekete-Győr András is visszalépett Budapest I. számú választókerületében az MSZP-Párbeszédes V. Naszály Márta javára. Nahát, ki gondolta volna...

Fegyőr András szokásos patetikus, már-már egy középiskolás drámatagozatos kisfiú anyák napi előadására emlékeztető hatásvadász stílusban, hosszas bevezető után elmondta a mindenki által biztosan előre tudott tényt: a Momentum elnöke is visszalép a megmérettetéstől, hiszen „le kell váltani bla-bla", „csak így van esély bla-bla". És hasonló mesék. Tehát előadta a hozzá hasonló sorosisták által alkalmazott szöveget, csak épp a lényeget felejtette elmondani: Ki akarják árusítani Magyarországot egy eszement, magát Istennek képzelő spekulánsnak.

Gyerekek! Minek kellett ez a színjáték? Ki hisz még nektek?

Mindenki előtt nyilvánvaló már hónapok óta, hogy a háttérben már rég megszületett az a megállapodás, amely kizárólag arról szól, hogy hogyan tudná a sorosista, sokszínű csapat megkaparintani a hatalmat Magyarországon.

Már rég kitalálták, azt a furmányos megoldási javaslatot, hogy hogyan próbálkozzon az erőszakos, magát politikusnak nevező, Gyurcsány-Vona kettős a hatalom megszerzésére. Hogy az országgal mi lesz, az mellékes, nem számít.

A nagy terv már rég kipattant Soros György fejéből: Át kell verni az ellenzéki szavazókat, és így megpróbálni egy akolba terelni őket.

A cél az, hogy a Fidesz-kormányok által gatyába rázott, és fejlődő pályára állított ország végre azok kezébe kerüljön, akik a hatalomért és a pénzért cserébe bármire képesek, azaz nyugodt szívvel és lelkiismerettel továbbadják szerzeményüket – ami ebben az esetben Magyarország lenne – egy lázálmoktól szenvedő, álfilantróp tőzsdespekulánsnak, Soros Györgynek és helyi kitartottjainak. És persze a határvédő kerítés lebontása és a migránsok betelepítése, mint ellenzéki cél.

Mindenki tudja már hónapok óta, hogy a magyar ellenzék bár szivárvány színekben pompázik, a tevékenységük valójában a Jobbiktól a Momentumig egy irányba mutat: Magyarország bevándorlóországgá változtatásának irányába.

Kár volt ez a hosszas huzavona, felesleges volt a színház, fiúk. Hiszen drámai előadás közepette a két jellembajnok: az asszonyverő, drogliberalizációs Juhász Péter és a hasonló "nagy" politikai teljesítményt, a budapesti olimpia megfúrását felmutatni tudó Fegyőr András visszalépett a harmadik sorosista jelölt: V. Naszály Márta javára. Így osztotta le a lapokat Soros helyi képviselői útján.

Senkinek ne legyen hát kétsége, ahogy azt a miniszterelnök is elmondta több fórumon már: A Fidesz-KDNP jelöltje minden választókerületben Budapesttől Miskolcig egy sorosista jelölttel fog szembeállni. Csak egyik helyen zöld, a másik helyen piros színben tűnik fel az ellenfél. Jelen esetben Hollik István a most épp MSZP-Párbeszédes színben tündöklő sorosista jelölttel kell szembeszálljon. Természetesen, ha véletlenül Gyurcsány arra utasítja Vona Gábort, hogy vonja vissza a jelöltjét a Belvárosban is, akkor a jobbikos is el fog onnét tűnni. Mindenesetre, Sorosék szomorúságára, minden esetben Hollik István az esélyes.

A képlet egyébként ismert, hónapok óta ezen dolgozik az ellenzék, a Soros által agyonpénzelt Gulyás Márton és csapatának, a Közös Ország Mozgalomnak a közreműködésével: valahogy át kell verni az ellenzéki szavazókat, és egy akolba kell terelni őket. Eredménye ugyan ennek sem lesz, legfeljebb néhány kis párt majd tönkremegy, eltűnik. De hát Sorosék saját embereiket is bármikor feláldozzák.