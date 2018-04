Megkezdte a levélszavazatok azonosító nyilatkozatainak ellenőrzését az NVI

Megkezdte a beérkezett levélszavazatok azonosító nyilatkozatainak ellenőrzését a Nemzeti Választási Iroda kedden - jelentette be Pálffy Ilona, az NVI elnöke sajtótájékoztatóján.

A magyarországi lakóhellyel nem rendelkező választópolgárok levélben szavazhatnak az áprilisi országgyűlési választáson, amennyiben március 24-éig felvetették magukat a névjegyzékbe. Összesen 315 ezer szavazási levélcsomagot küldtek ki, és közel 63 ezren kérték, hogy a szavazási iratcsomagot külképviseleten vehessék át. Eddig csaknem 19 ezer levélszavazatot adtak le, ebből közel 6 ezret külképviseleteken; 14 ezret pedig levélben juttattak vissza az NVI-hez - mondta Pálffy Ilona. Csíkszeredáról már 4 ezer, Szabadkáról 1700 levélszavazat érkezett vissza az NVI-hez. A héten várhatóan a többi Kárpát-medencei követségről is szállítanak be az NVI-be levélszavazatokat. Mint mondta, a jogorvoslati eljárások elhúzódása miatt csak március 21-én tudták az utolsó levélcsomagokat feladni, így azok várhatóan csak április legelején érkeznek meg az amerikai kontinensre. Megjegyezte, hogy a külképviseletek arra hívják fel a választók figyelmét, hogy ne postán küldjék vissza az NVI-hez a levélszavazatokat, hanem a külképviseletekre juttassák el azokat, ahonnan a külképviseleti szavazatokkal együtt szállítják majd Magyarországra. Pálffy Ilona elmondta azt is, hogy az NVI-be érkező levélcsomagokból 50-es csomagokat képeznek, ezeket kapják meg a számítógépeknél dolgozó munkatársak, akik a levélszavazatok azonosító nyilatkozatainak ellenőrzését végzik.

Jelenleg 28 számítógépen 2-2 munkatárs dolgozik az azonosító nyilatkozatok ellenőrzésén, két műszakban. Hozzátette, hogy a munkatársak először azt ellenőrzik, hogy a szállítóboríték le van-e zárva, amennyiben nincs, az érvénytelen. Ellenőrzik, hogy a lezárt borítékban van-e azonosító nyilatkozat, és amennyiben igen, úgy az azonosító nyilatkozat tartalmát a levélben szavazók névjegyzéke alapján ellenőrzik. Ellenőrzik azt is, hogy a szavazatot tartalmazó kis boríték is le van-e zárva.

Ha az azonosító nyilatkozaton feltüntetett adatok a levélben szavazók névjegyzékében, illetve nyilvántartásokban szereplő adatokkal megegyeznek, a szavazatot tartalmazó borítékot - felbontás nélkül - félreteszik. Ezt ugyanis csak a szavazás lezárulta után lehet felnyitni - tette hozzá. Felhívta a figyelmet arra, hogy a szavazás titkosságát az biztosítja, hogy a nyilatkozatot annak ellenőrzése után "elválasztják" a lezárt borítékban lévő szavazattól. A Nemzeti Választási Iroda mellé a szavazási iratok és a szavazatok megszámlálása törvényességének ellenőrzésére küldhettek öt-öt megfigyelőt az országos listát állító jelölőszervezetek. Pálffy Ilona közölte: az NVI-hez a szavazási iratok ellenőrzésére és a levélszavazatok számlálására a Fidesz-KDNP és a Jobbik 5-5, az MSZP-Párbeszéd 4, a DK és a Momentum 2-2 megfigyelőt küldött.