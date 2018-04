A milliárdos üzletember létrehozta azt, amit már ifjúkorában megálmodott: egy olyan fekete-fehér világot, amiben kizárólag az ő anyagi céljaiért és a nyílt társadalom eszméjéért harcoló, az ő ítélete szerinti jók, valamint az ez ellen küzdő „gonoszok” vannak. Soros rendszerében az is félelmetes persze, hogy nincsen átmenet, köztes állapot. Álmainak beteljesítése érdekében három szinten építette ki hídfőállásait itthon: a civil szervezeteknél, a politikai szférában és a médiában. Ijesztő és meglehetősen komplex hálózatot hozott létre a magyar politika befolyásolására. Őket pénzeli, a saját céljaiért. Óriási erők sorakaznak a magyar kormánnyal szemben.

A rendszer kulcsa: a Nyílt Társadalom Alapítvány

Az egész rendszer legfontosabb eleme a Nyílt Társadalom Alapítvány (OSF), amit a világ egyik leggazdagabb embere még 1993-ben hozott létre Open Society Institute néven, és csak 2010-ben lett Open Society Foundations. A New York-i székhelyű szervezetnek azért van kulcsszerepe, mert innen történik a pénzek elosztása a világ minden pontjára. Az OSF a szó szoros értelmében egy pénzelosztó központ, ahonnan a Soros céljait szolgáló szervezetek, személyek bátran meríthetnek újra és újra, legyenek bárhol a világon. Erre példa, hogy Soros 140 millió forintot adományozott az általa létrehozott OSF-en keresztül a Best for Britain kampányszervezetnek, aminek az a feladata, hogy az üzletember érdekeinek megfelelően megfúrja a Brexitet, azaz Nagy-Britannia kilépését az Európai Unióból. Magyarországon is hasonlóan működik a szisztéma: az alapítványon keresztül lehet pénzt szerezniük a nyílt társadalom eszméje mellett kardoskodóknak. Példának okáért a következőt lehet felhozni: az OSF több százezer dollárt fog szétosztani a hazai vidéki álcivil kezdeményezések között, és ki akar építeni egy Soros-közeli vidéki médiahálózatot. A bevándorláspárti spekuláns támogatási, illetve ideológiai rendszerének jól láthatóan három szintje van: a civil szervezetek, a politikusok, valamint a média. Közöttük tökéletes az összhang, ha valamelyiket támadás éri, akkor a másik kettő egyből ugrik.

Egy példa a sok közül: a kormány szándékában állt a bevándorlást elősegítő szervezetek tevékenységének jogi keretek közé való szorítása, erre egyes politikusok és egyes médiumok összehangoltan, nagy hanggal védelmükbe vették őket. Nézzük, hogyan épült be Soros György a hazai politikába!

„Civil” szervezetek

Sokáig nem lehetett tudni, honnan kerültek elő a kormányt folyamatosan nyomás alatt tartó kreatív táblákkal, molinókkal felvonuló „civil” tüntetők. A második Orbán-kormány megalakulása óta jól megfigyelhetően megszaporodtak az ilyen jellegű megmozdulások, azonban feltűnő volt az is, hogy ezeknek az utcai tiltakozásoknak meglehetősen hasonló volt a forgatókönyve. Mintha mindig ugyanazok a szereplők, ugyanazokkal a gondolatokkal, ugyanazokkal a szavakkal léptek volna fel. A bevándorlási válság, majd később a Soros-egyetem (CEU) ügye felszínre hozta az egész hazai Soros-hálózatot, így mindenki számára világossá vált, hogy milyen óriási erők állnak a kormánnyal szemben.

2015-ben közzétette az OSF magyarországi támogatottjainak listáját, amelyben többek között a következő szereplők voltak:

a Közép-európai Egyetem,

a Liget Műhely Alapítvány

a Magyar Helsinki Bizottság,

az Eötvös Károly Közpolitikai Nonprofit Közhasznú Kft.,

a Transparency International Magyarország Alapítvány,

a Társaság a Szabadságjogokért Egyesület (TASZ)

a Menedék Migránsokat Segítő Egyesület,

K-Monitor Közhasznú Egyesület,

a Független Újságírók Alapítványa,

és az Atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft.

Ez a lista csupán töredéke Soros György hazai kedvezettjeinek. A milliárdos üzletember hazai „civil" hálózatának tagjai különböző témák köré szerveződnek – a teljesség igénye nélkül: oktatás, jogvédelem, migránsvédelem, média és esélyegyenlőség. A szervezetek közös jellemzője, hogy érdekesen, színesen, főként a nagyvárosok lakóit megcélozva igyekeznek tálalni mondanivalójukat. Az elmúlt napokban a Magyar Idők több, a hazai Soros-birodalmat leleplező hangfelvételt is nyilvánosságra hozott. Ezek egyikéből kiderült, hogy itthon kétezer ember teljesít Sorosnak szolgálatot. Közismert, Soros-fizette aktivista például Gulyás Márton, akinek botrányairól az Origó is rengetegszer írt.

Politikusok

A civil szféra mellett a hazai politikai életben is befolyást szerzett Soros. Talán ennek van a legnagyobb súlya a különböző szintek között, hiszen az ország, vagy az adott település sorsát befolyásoló döntéseket ők hozzák. Az amerikai üzletembernek több magyarországi pártban is van embere, a legtöbb szó talán Szél Bernadettről esett, akit 16 éves kora óta beszippantott a Soros-világ, de ide lehet sorolni Karácsony Gergelyt, akinek a tanácsadói körében nem kevés Soroshoz köthető "szakértő" van. Nemcsak a magyar belpolitikában próbálja érvényesíteni akaratát, hanem az európai porondon is. Nyilvánosságra került a „Soros megbízható szövetségeseinek" listája, amelyben olyan politikusok szerepelnek, akik az Amerikában élő milliárdos üzletember érdekeit képviselik az Európai Parlamentben. Közöttük számos magyar szereplő is megtalálható, úgymint Niedermüller Péter (DK), és Meszerics Tamás (LMP). Közös bennük, hogy akár itthon, akár Brüsszelben vannak, Soros György érdekeinek megfelelően nyomják a gombot: védik a spekuláns civiljeit, támogatják a bevándorlást, ellenzik a határzárat.

Média

A civilek és a politikusok után a hazai médiában is kiépítette hídfőállásait Soros. A sajtó óriási tömegbefolyásoló erejére idejekorán rájött, így pénzt nem kímélve itthon is felépítette médiahálózatát. A hazai birodalmának zászlóshajója a 444.hu, ami egy az egyben Soros szócsöveként funkcionál. Uj Péter főszerkesztő elismerte, hogy a portálkasszájába Soros több mint 100 millió forintot rakott le, a lapot kiadó cég vezetésébe pedig két emberét is beültette.

De a Soros-kötődés könnyen megállapítható abból is, hogy milyen híreket nagyítanak fel, illetve miket hallgatnak el. A Soros-egyetem, a CEU körül kirobbant botrány kapcsán ütközött ki ez a leglátványosabban, amikor minden más ennél fontosabb hírt félrelökve, legalább napi öt-hat hírt szállítottak a témában a hírportál munkatársai. Tökéletesen megfigyelhető volt az egyetem körüli herce-hurca során az üzletember médiájának-civil szervezeteinek-politikusainak együttmozgása.

Ami szintén nyilvánvaló: Soros az április 8-ai választásokba is beavatkozik. Célja, hogy a bevándorlás-ellenes jelölttel szemben egy sorosista jelölt álljon szemben. Ehhez persze nem sajnál semmilyen pénzt, hiszen célja elérésének, az országot védő kerítés lebontásának és a migránsok betelepítésének fő akadálya az Orbán Viktor vezette magyar kormány.