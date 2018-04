A Jobbik legutóbbi migránspárti nyilatkozata egyértelmű bizonyíték arra, hogy gyakorlatilag nincs különbség a Jobbik és a baloldal bevándorlással kapcsolatos álláspontja között - mondta Hidvéghi Balázs, a Fidesz kommunikációs igazgatója.

Hidvéghi Balázs kiemelte: ugyanazt gondolják, és most már ugyanazt is mondják erről a kérdésről.

A kormánypárti politikus szerint azt tudni lehet, hogy a Jobbik a hatalomért és a pénzért mindenre képes. Azonban most ebben a kulcskérdésben is "lebuktak" - vélte.

A fideszes politikus kifejtette: Gyöngyösi Márton egy interjúban arról beszélt, hogy "gyakorlatilag elfogadnák a kvótákat, és elfogadnák a külföldről diktált diktátumokat". Mint mondta: ez egy figyelmeztető jel, hogy nem lehet megbízni a Jobbikban.

Rámutatott: miközben Vona Gábor azt próbálja bizonygatni néhány nappal a választások előtt, hogy ők megtartanák a kerítést és megvédenék az országot, aközben Gyöngyösi Márton egy lapinterjúban arról biztosítja a migránspárti erőket, az egész "Soros-hálózatot" Brüsszelben, hogy a Jobbikra is számíthatnak a migrációs politikában.

Gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy Vona Gábor és a Jobbik a baloldallal együtt bontaná le a határzárat, elfogadnák a külső nyomást, és végrehajtanák a kvótákat és a betelepítéseket - összegzett.

Ezért mondják azt, hogy Magyarország védelmében csak a Fideszre és Orbán Viktorra lehet számítani, és arra kérnek mindenkit, mindkét szavazatával a Fideszt támogassa a választásokon, április 8-án - közölte Hidvéghi Balázs.