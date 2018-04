Elképesztő: a Jobbik a legújabb kampányvideójában Sorosnak hízeleg

Egészen mélyre süllyedt az egykori radikális párt, a Jobbik: olyan kampányvideót hoztak össze, ami a Soros-világ jellegzetes karakterjegyeit sorakoztatja fel. Mind az anyag mondanivalója, mind a képi világa, és mind a vizualitása ezt támasztja alá. Az már csak bónusz, hogy a félperces videóban számos balliberális megmozdulásról készült képet vetítenek a háttérbe. Erre mondják azt, hogy változik a világ! A Jobbik Soros Györgyhöz törleszkedik.

Nagyjából egy hete jött ki a Jobbik legújabb kampányvideója. Pár nap múlva a rendszerváltás utáni Magyarország legfontosabb választását tartják, és mindegyik párt igyekszik a legkedvezőbb színben feltüntetni magát. Ha azonban valaki veszi a fáradtságot, és alaposan megnézi a félperces anyagot, akkor nagy valószínűség szerint leesik az álla. Még akkor is, ha az elveit naponta változtató Jobbikról van szó. A videóban ugyanis olyan elemek jelennek meg, amelyek egyértelműen a Soros-világ hatására utalnak. Sőt, nemhogy hatás: nyílt megfelelési kényszer a spekuláns felé.Már maga a zenei aláfestés is ilyen, ügyetlenül hatásvadászra sikeredett: miközben a narrátor tragikusnak festi le Magyarország helyzetét, a háttérben drámai hangok csendülnek fel. A képi világ pedig százszázalékosan a színes Soros-világ vizuális látványát kölcsönzi, elég csak a Nem tetszik a rendszer klipre, vagy a Hallgatói Hálózat videóira gondolni. A kampányanyag mondanivalója is ebbe a sorba illeszthető be: a szomorú narrátor „jobb Magyarországot" szeretne, és szerinte „többet sírunk, mint nevetünk" (sic!). A kampányanyagban nem csak ezek feltűnőek, hanem az is, hogy számos balliberális megmozdulásról készült képet vetítenek a háttérbe. Az egykori radikális párt oda jutott, hogy az internetadó elleni, valamint az LMP-s Soros-kitartott, Vágó Gábor és az egykori NAV-os, sajátos idegállapotban nyilatkozgató Horváth András részvételével megtartott tüntetéssel kampányol.

Ha minden igaz, akkor ez a kép az internetadót követő megmozduláson készült a Kossuth téren:

Picivel később pedig a többek között a Soros-kötődésű LMP-s, Vágó Gábor által életre hívott korrupció elleni tüntetés pillanatképe következik:

Az egykor a zsidókat listázni szándékozó Gyöngyösi most éppen már Sorosnak akart megfelelni

Nem ez az egyetlen jel arra, hogy az egykori nemzeti-radikális Jobbik egyre közelebb kerül az amerikai milliárdoshoz, és annak ideológiájához. Tegnap megírtuk, hogy egészen meghökkentő interjút adott az European Security Journalnak a néhány éve még az Országgyűlés zsidó származású képviselőit listázni akaró Gyöngyösi Márton jobbikos politikus. A „Segíteni kell a menekülteket, harcolni kell a populizmus ellen, és együtt kell működni az EU-val" címet viselő interjúból kiderült, hogy Gyöngyösi a következő, rendkívül komplex megoldást találta a migrációs kérdésre: segíteni kell, és újra kell gondolni a stratégiánkat. Hogy ezt hogyan tenné, arról nem sok szó esik. Arra a kérdésre, hogy el kell-e fogadni a kötelező betelepítési kvótát, azt mondja, hogyha menekültekről van szó, akkor természetesen támogatják, de csak addig, amíg az adott országban nem rendeződik a helyzet. Gyöngyösi tehát egyértelműen azon a véleményen van, hogy az EU által szorgalmazott menekültkvótákat el kell fogadni.

A Jobbik a Soros-egyetem kapcsán is Soros érdekeit képviselte

Emlékezetes, a Soros-egyetem (CEU) körüli herce-hurca kapcsán is kibújt a szög a zsákból, ugyanis a Jobbik parlamenti képviselői aláírták a baloldali pártok által kezdeményezett alkotmánybírósági beadványt, amellyel utólagos normakontrollt kértek az Alkotmánybíróságról ügyben. Ez egyértelmű állásfoglalás volt részükről, óriási felháborodást keltve a jobbikos szimpatizánsok körében. Hogy nem csak a mezei párttagok körében verte ki a biztosítékot a megalkuvó lépes, azt jól mutatta Toroczkai László kifakadása. Közösségi oldalán azt írta a párt alelnöke, hogy

Soros egyetemével nem gyáván finomkodni kellene, hanem nemzetbiztonsági veszélyre hivatkozva betiltani, bezárni, a romjait pedig sóval behinteni.

Toroczkai az utóbbi időben több esetben kritizálta a Jobbik politikáját, legutóbb Mirkóczki Ádámnak ment neki, mert a Jobbik szóvivője őszödi beszédében megtagadta a párt múltját.