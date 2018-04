Orbán: A déli határon épített kerítés elsősorban Budapestet védi

Az április 8-i választás igazi tétje a magyar jövő - mondta Orbán Viktor miniszterelnök a Ludovika Campus budapesti átadásán szerdán. A kormányfő szerint ellenfeleink gyenge kormányzatot akarnak, és csak végrehajtják majd az ideküldött utasításokat.

Nyolc évvel ezelőtt, két zavaros évtized után nemcsak az ország, hanem Budapest helyreállítását is megkezdtük – mondta Orbán Viktor. Hat esztendő alatt alapítottunk egy új egyetemet Budapest közepén, új kollégiumot és parkot építettünk – hangsúlyozta a kormányfő. Kiemelte, hogy Budapesten felújították a Várkert Bazárt, az Erkel Színházat, és több nagy fejlesztés jelenleg is zajlik. A Ludovika nemcsak régi fényét, hanem küldetését is visszaszerezte.

Budapestet fenyegeti elsősorban a migráció

Budapesten jó élni, gyermeket nevelni, jó biztonságban tudni a családjainkat, azonban "a bevándorlóországok városaiban ez már nem így van"; vasárnap a parlamenti választáson a fővárosiak erről fognak dönteni - fogalmazott a kormányfő. Azt mondta: aki vasárnap az ellenzék jelöltjeit választja, az "a bevándorlóország mindennapjai felé vezető ösvényt" választja, aki "a mi jelöltjeinket választja, az a biztonságra voksol".

"Mi meg fogjuk őrizni Budapestet szép, izgalmas és biztonságos városnak" - hangsúlyozta, a főváros méltatásai közül egyet idézve pedig hozzátette: "ilyen nincs sehol a világon, lenyűgözött a látvány, és, hogy itt, Budapesten ilyen biztonságban élhetnek a magyarok". Orbán Viktor szerint Magyarországon a migráció első helyen Budapestet és a budapestieket fenyegeti. Hozzátette, nem szabad megengedni, hogy megismétlődjön, ami három évvel ezelőtt a Keleti pályaudvaron és a II. János Pál pápa téren történt. A déli határon épített kerítés elsősorban Budapestet védi - jelentette ki.

"Egyetlen hazánk van"

"Nekünk, magyaroknak egyetlen hazánk van (...). Elég csak egyszer rosszul dönteni, elég egyetlen rossz lépés, és nincs megállás a lejtőn" - hangoztatta a kormányfő, úgy fogalmazva, hogy "ma ismét el akarják venni tőlünk a hazánkat", azt akarják, "legyünk mi is bevándorlóország". Mint mondta, az eddig átéltek csak az előhullámai voltak az erre tartó "áradatnak".

A kormány azonban mindennél fontosabb kérdésnek tartja a magyarok biztonságát, mert ahol nincs biztonság, ott nincsenek beruházások, új munkahelyek, értékálló jövedelmek és nyugdíjak, és nincs növekedés sem - mondta Orbán Viktor. Magyarország és az eredmények megvédéséhez - folytatta - ütőképes hadseregre, határvédelemre, erős rendőrségre és jól működő közigazgatásra van szükség. A kormányfő erre ma a Nemzeti Közszolgálati Egyetemben látja a garanciát.

A választás tétje a magyar jövő

A Ludovika mindig arra nevelte hallgatóit, hogy tartsák meg Magyarországot független, szabad és magyar országnak - emlékeztetett, megjegyezve: ezért dolgoztak érte, akik létrehozták, és ezért harcoltak ellene, akik 1919-ben megostromolták, majd a második világháború után megszüntették.

A miniszterelnök beszéde végén azt mondta, a vasárnapi választás az NKE jövőjére is hatással lesz, mert az intézménynek és hallgatóinak olyan értékek - haza, szolgálat, kötelesség, becsület és rend - jelentik az erkölcsi vezérfonalat, amelyekre "ellenfeleink mindig is megvetéssel tekintettek, és ma is megvetéssel tekintenek". "A kerítés két ellentétes oldalán állunk: mi megtartani, ők pedig bedönteni akarják" - fogalmazott.

Ezért a választás igazi tétje szerinte a magyar jövő: "ellenfeleinknek nem érdeke, hogy Magyarországon erős és jól működő kormányzat legyen, gyenge államot, gyenge kormányzatot akarnak, amely végrehajtja az ideküldött utasításokat". "Nekünk viszont Magyarország az első, mi akarjuk írni a saját jövőnket, mégpedig magyarul" - zárta szavait Orbán Viktor.

Budapest kiszabadult az adósságcsapdából

A Ludovika a megalakításától kezdve 1944-ig a katonai képzés központja volt – mondta Tarlós István. Budapest főpolgármestere emlékeztetett arra, hogy a II. világháború után az akadémia területe a romlás állapotába került, majd az Orbán-kormány döntött az új campus megvalósításáról. A campus Magyarország legmodernebb campusa lett, az Orczy-kert megújult, és ki is bővül – mondta a politikus. Tarlós szerint a Ludovika Campus csupán csepp a tengerben a főváros fejlesztését illetően.

A főpolgármester ismertetése szerint az elmúlt években Budapest kiszabadult az adósságcsapdából. Új villamosok, metrókocsik, autóbuszok kerültek a városba, meghosszabbítottuk és felújítottuk az 1-es és 3-as vonalát, valamint befejeztük a 4-es metrót. Tarlós István elmondta, hogy a 3-as metró vonalán is felújított, korszerű szerelvények közlekednek. Budapest ma jobb város, és sokkal előrébb tart, mint nyolc évvel ezelőtt – jelentette ki a politikus.

Gazdagabb lett a főváros

Egy grandiózus építkezés megvalósulását ünnepeljük – mondta Kocsis Máté. Egy állam csak akkor vág bele egy ilyen építkezésbe, amikor az állam erős és elszánt a jövő biztonságának a kérdésében – hangsúlyozta Józsefváros polgármestere. A megújult Ludovika Campus építi a fővárost és Józsefvárost is, lehetőséget biztosít az egész Orczy-negyed megújulásához, növelni fogja a befektetési hajlandóságot és erősíteni fogja a szolgáltató szektort – mondta a politikus.

Kocsis Máté szerint Józsefváros és Ferencváros is gazdagabb lett egy olyan térrel, ami erősíteni fogja a közösségeket. Józsefvárost a kommunista diktatúra tudatosan bűntette az 1956-os szabadságharc, után, és mindennek az eredménye a gettósodás lett, ez történt a Ludovikával, és az újjáépítés ránk maradt – tette hozzá. Hálásak vagyunk az Orczy-parkért, és hogy az egyetem új méltó külsőt kapott – zárta szavait a kerületvezető.

Patyi András, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektora azt mondta, itt a régi mezőkön őrizzük a régi hagyományokat. Emlékeztetett arra, hogy 210 éve alapították a Ludovika katonai akadémiát, amire most a Nemzeti Közszolgálati Egyetem épül. Korszerű tudás nélkül nemcsak a hadsereg, hanem a gazdaság és a kormányzás sem lehet hatékony és sikeres – tette hozzá. Tudatos közszolgálat-fejlesztést folytat a közszolgálati egyetem – mondta Patyi.