Az ENSZ migrációs csomagja az eddigieknél is veszélyesebb

Az ENSZ migrációs csomagjának jelenlegi tervezete minden eddiginél több veszélyt jelent Magyarországnak, mert ha ebben a formájában elfogadnák, az illegális bevándorlókat ugyanazok a szolgáltatások illetnék meg, mint a magyar embereket - jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerdán az MTI-nek.

Szijjártó Péter New Yorkban részt vesz az ENSZ globális migrációs csomagjáról folytatott kormányközi tárgyalás soron következő fordulóján.

Mint mondta, Magyarország ezt a csomagot soha nem fogja elfogadni, de ha nem küzd hangosan ellene, az ENSZ-ben elfogadják, és akkor Magyarországon is a határsértéssel érkező illegális bevándorlóknak pontosan ugyanazokat a szolgáltatásokat kellene biztosítani, mint azoknak a magyar embereknek, "akik évtizedek óta tisztességesen fizetik az adójukat" az országban - magyarázta. Hozzátette: ez elfogadhatatlan.

A külügyminiszter kifejtette: a világszervezetben most kerül sor a harmadik kormányközi tárgyalási fordulóra a kérdésben, és az ENSZ bürokratái, valamint a bevándorláspárti tagállamai továbbra is nyomás alatt tartják a szövegezés folyamatát, és "egészen nonszensz rendelkezéseket" akarnak beleerőltetni a csomagba.

A jelenlegi tervezet rosszabb minden eddiginél, és minden eddiginél több veszéllyel fenyeget a magyar emberek biztonsága számára - vélekedett. Hozzáfűzte: ezért ezt a harcot decemberig nagyon keményen kell vívni, nehogy ebben a formában fogadják el a csomagot.

Úgy látja, az eddigi tárgyalások nyomán és a mostani verzióból az látszik, hogy az ENSZ a migrációt továbbra is alapvető emberi jogként akarja beállítani, holott nem az. Közben a migrációhoz fűződő, nem létező jogokat fölébe akarja helyezni annak a valóban létező emberi jognak, hogy minden embernek joga van a saját hazájában biztonságban élni - magyarázta.

Szijjártó Péter hangsúlyozta: nem fogadjuk el, hogy bárki a migránsok nem létező jogait a magyar emberek biztonságos élethez való joga fölé helyezze.

Közölte: négy olyan tűrhetetlen elem is belekerült a javaslatba, amelyeknek kivételére egyenként is javaslatot tesz Magyarország. Ilyen elem, hogy függetlenül a jogi státusuktól a migránsoknak az egész útjuk során minden szolgáltatást biztosítani kell a tranzitországokban és a célországban is - mutatott rá. Hozzátette: ez a migrációt tovább ösztönző lépés, amely "borzasztóan igazságtalan is."

A tárcavezető kitért rá: elfogadhatatlan az is, hogy a javaslat szerint nem szabad különbséget tenni egy ország adófizető polgárai és a migránsok között a számukra nyújtott állami szolgáltatások tekintetében. Ez azt jelentené, hogy egy évtizedek óta Magyarországon dolgozó és adót fizető magyar ember és egy határsértéssel érkező illegális migráns ugyanazokra a szolgáltatásokra lenne jogosult az állam részéről - mondta. Kijelentette: Magyarország ilyen rendelkezést soha nem fog alkalmazni.

A külügyminiszter további vitatható elemként említette, hogy a csomag "teljes mértékben zárójelbe teszi" az emberek jogát a biztonsághoz, mert meg akarja tiltani, hogy a migránsok személyes adatait, amelyeket a számukra nyújtott szolgáltatásokhoz gyűjtenek a szolgáltatók, átadják a kiutasításokkal foglalkozó bevándorlási hatóságoknak. Vagyis hiába lehetne tudni, hogy illegálisan tartózkodnak egy országban, nem lehetne kiutasítani őket - közölte.

Szijjártó Péter szerint az is elképesztő eleme a javaslatnak, hogy már a migránsok megindulását megelőzően képzési programokat indítanának nekik.