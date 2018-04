Odajutott az ellenzéki együttműködés, hogy már szavazóik is egymást marják

Az elmúlt napok ellenzéki bénázásainak meglett az eredménye. A balliberális politikusok közötti feszültség átragadt a szimpatizánsaikra, akik a közösségi oldalakon élik ki magukat. Ezúttal az LMP és az MSZP támogatói estek egymásnak. Kijött, ami eddig is tudható volt: hiába az iszonyatos médianyomás a balliberális pártokon az összefogás miatt, komoly súrlódások vannak a felek között. Egész egyszerűen azért, mert nem igazán kedvelik egymást. Kirobbant a Nagy Baloldali Kommentháború.

Egészen súlyos ellenzéki bénázást hoztak az elmúlt napok, gyakorlatilag követhetetlen volt, hogy éppen ki kinek a javára lépett vissza, vagy ki kire sértődött meg. Négy nappal a választás előtt még véletlenül sem ejtettek szót arról, mi a mondanivalójuk az országról, mik a távlati a terveik, ezeket hogyan képzelik megvalósítani. Ehelyett mással voltak elfoglalva:

egymás nyírásával, számolgatással, üzengetéssel és trükközéssel.

Elég jól kidomborodott a történtekből, hogy hiába erőlteti Soros és Simicska médiája a 2014-ben is csúfos kudarccal végződő, széles körű összefogást, arra az alanyok alkalmatlanok. Ugyanis nem nagyon szeretik egymást. Pontosabban fogalmazva: gyűlölik egymást. Egymást vádolják Fidesz-bérencséggel, az összefogás kudarcával, és mindegyikük a másikban látja a bűnöst, hogy rosszul alakulnak a dolgaik. Mindezt a kampány finisében sikerül produkálniuk. Hatalmas szakadék van a balliberális pártok között, ez most egyértelműen előjött az elmúlt napok politikai alkudozásaiból. A politikusaik közötti feszültség ráragadt a rajongóikra is, akik magukból kikelve hangot adtak ennek a különböző internetes felületeken. Ez leginkább az MSZP és az LMP támogatóinál látványos, és ahogy politikusaik sem, ők sem igazán kedvelik egymást, a két párt hívei vérre menő kommentekben ütik egymást. Egészen durva, brutális, letaglózó kommentháború zajlik a felek között. Ez már nem csupán egy szimpla csata, hanem ez maga a Nagy Baloldali Kommentháború az LMP és az MSZP fanok hathatós részvételével.

Vegyük például Csárdi Antal esetét. Ő az LMP belvárosi jelöltje, és az is maradt, mert a szocialista V. Naszályi Márta a tegnapi napon visszalépett a javára. Ennek ellenére senki nem lenne Csárdi helyében, lehet már ő is megbánta, hogy így alakult, mert amit kapott a szocialista utódpárt Facebook-kommandójától, abban nem volt sok köszönet. Az egyik MSZP-rajongó számon kérte, hogy milyen bunkó volt, hiszen meg sem köszönte V. Naszályinak a visszalépést. Erre Csárdi belinkelte a köszönetnyilvánítását:

V. Naszályi oldalán is eldurvult a helyzet, Csárdit az egyik szocialista szimpatizáns konkrétan egy noname félanalfabéta piaci kofának titulálta.

De a két fél miniszterelnök-jelöltjének közösségi oldalán is megy az üzengetés. Karácsony Gergely oldalán is megkapta a magáét az LMP. Az egyik hozzászóló szerint nemcsak orrcsipesz, hanem gázálarc kell az LMP-re szavazáshoz.

Nem kell sok, és jön a következő LMP-ellenes üzenet egyenesen az MSZP és a P vezetésének címezve:

V.Naszályi Mártát visszaléptetni egy eddig ismeretlen javára nem volt okos döntés!

Az LMP oldalán is megy a vita, egymást ütlegelik a virtuális támogatók. Ki kinek a javára és hányszor lépett vissza. Az csak természetes, hogy a vita hevében simán lehazugozzák egymást az LMP-sek és a szocialisták:

Szél Bernadett oldalán is megkapta a magáét az LMP, a szocialistáknál már korrupt csürhének számítanak.