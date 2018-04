Különleges helyszínen zárja kampányát a Fidesz

Székesfehérváron zárja kampányát a Fidesz-KDNP a város főterén, ahol beszédet mond Orbán Viktor miniszterelnök. Négy és nyolc éve Budapesten tartották kampányzárójukat a kormánypártok, de 2009-ben az európai parlamenti választás előtt Szegeden.

Rendhagyó módon nem Budapesten, hanem Székesfehérváron zárja országgyűlési kampányát a Fidesz pénteken. A nyolc évvel ezelőtti kampányzárón a SYMA csarnokban, még ellenzékben Orbán Viktor arról beszélt, hogy a történelem megtette a magáét, most „rajtunk a sor, hogy cselekedjünk, ítéljünk jó és rossz felett, vagyis válasszunk". Ha pedig ez megtörténik, akkor hétfő reggel egy más országban ébredhetnek az emberek, az élet minden területén megkezdődhet a változás - mondta a Fidesz elnöke.

2002-2010 között rossz úton járt az ország

Kijelentette: április 11-én több minden dől el, mint egy egyszerű választásnál szokott. A pártelnök szerint eldől, hogy Magyarország következmények nélküli ország marad-e, hogy jó lesz-e ismét magyarnak lenni az országban, hogy felnéznek-e Magyarországra a világ más nemzetei, hogy lesznek-e közös nemzeti ügyek, vagy marad a magánérdekek politikája, amely fittyet hány az emberekre. Eldől, hogy „visszatérünk-e a történelem főutcájára, vagy tovább bukdácsolunk a kertek alatt, (...) hogy a gyerekeink büszkék lesznek-e ránk" - mondta.

Orbán Viktor akkor arról is beszélt, hogy vasárnap elsöprő hangerővel kell ki kell mondani: az elmúlt nyolc esztendőben rossz úton járt az ország, mert rossz irányba vitte a politika. Rossz emberek, rossz politikusok rossz döntésekkel juttatták oda az országot, ahol most tart,„rajtunk a sor, hogy elsöprő hangerővel kimondjuk: soha többé nem akarunk ilyen politikát, ilyen kormányzást, ilyen döntéseket", ezt várja a történelem ma mindenkitől - vélekedett a Fidesz elnöke.

A kormány átalakította Magyarországot

Egységet bont, aki megosztja szavazatát az április 6-i parlamenti választáson - jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök négy évvel később a Fidesz-KDNP nagygyűlésén, Budapesten, a Hősök terén, ahol még négy évet kért a választópolgároktól. Az akkori Békemenetet lezáró eseményen is több százezren voltak, hasonlóan az idén március 15-i nagygyűléshez, amit a Kossuth téren tartottak.

„Véget ért kormányzásunk négy esztendeje. Úgy reméljük, az első négy esztendeje ért véget" – mondta akkor a kormányfő, még négy évet kérve a szavazópolgároktól. A kormány átalakította, megújította, „áramvonalasította" Magyarországot, „egy lerobbant, döcögő, defektes járgányból üzembiztos, gyors, merész versenyautót építettünk" - mondta Orbán Viktor, és hogy az ország napról napra erősödik, visszatért önbecsülése, „újra méltó régi nagy híréhez", és nagyszerű jövő előtt áll.

Megvédett munkahelyek

A miniszterelnök szerint az elmúlt négy évben elvégeztek mindent, amit lehetett, néha úgy érezte, még annál is többet. Amikor majd megírják e négy év, ahogy fogalmazott, példátlan történetét, le fogják írni, hogy a magyarok 2010-ben a modern Európában páratlan egységet hoztak létre, bevezették a méltányos közteherviselést, és kiterjesztették azt a bankokra és a multikra is - sorolta.

Le fogják írni - folytatta -, hogy csodaszámba ment, amikor a magyarok visszarántották a csőd széléről az országukat, és négy év alatt szolidan növekvő gazdaságot faragtak belőle. Le fogják írni továbbá, hogy a magyarok lehetetlen dolgokra vállalkoztak, de végül sikeresen megküzdöttek a „pénzvilág Góliátjaival", a birodalmi bürokraták hadseregével és a dunai árhullámmal is - mondta, hangsúlyozva azt is, hogy a magyarok megvédték munkahelyüket, sőt sok százezret teremtettek, és kiszabadították magukat „a Nemzetközi Valutaalap segítő öleléséből" is.

2018: Székesfehérvár

A kormányfő arról is beszélt, hogy „nekünk, mindannyiunknak van egy közös szenvedélyünk", amit úgy hívnak: Magyarország. „A Duna és az Ipoly mentén, végig a Kárpátok lábainál, lent a bácskai szőlőhegyek között, a Hargita alján, mindenhol a világnak ebben a sarkában magyarnak lenni bátorságot jelent" - mondta. Szavai szerint magyarnak lenni azt jelenti, hogy „része vagy egy hatalmas és nyílt összeesküvésnek, hogy nem engedjük kiszorítani a magyar szót a magyarlakta falvakból és városokból, az iskolákból és a templomokból".

A Hősök terei rendezvény után még több városban megfordult a miniszterelnök, de a párt kampánya a több százezres nagygyűléssel ért véget. Most a 2018-as országgyűlési választások előtt rendhagyó módon Székesfehérváron zárja országgyűlési kampányát a Fidesz. Korábban is volt példa arra, hogy vidéken ért véget Orbán Viktor korteskedése. 2009-ben az európai parlamenti választás előtt Szegeden tartott nagygyűlést.