A NAV vizsgálódik a jobbikos vezetőt is érintő milliárdos csalási ügyben

A Nemzeti Adó-és Vámhivatal (NAV) feljelentés-kiegészítés keretében vizsgálatot indított a Staudt Gábort és társait érinthető milliárdos áfacsalási ügyben– írja a Pesti Srácok. Pár napja megírtuk, hogy feljelentették a Jobbik frakcióvezető-helyettesét és több társát, azért mert tagjai lehettek egy több milliárd forintos kárt okozó, nemesfémekkel kereskedő bűnszervezetnek. A feljelentés szerint a csoport megbeszélésein Staudt, mint döntéshozó vett részt. Az ügyben az adóhatóság két héten belül nyílt nyomozást indíthat.

Beszámoltunk róla, hogy a Központi Nyomozó Főügyészség (KNYF) vizsgálta azt a feljelentést, amit a Jobbik frakcióvezető-helyettese, Staudt Gábor és társai ügyében tett egy magánszemély. A feljelentés szerint a Jobbik frakció-helyettese tagja volt annak a nemesfémekkel kereskedő, a lengyel államnak milliárdos kárt okozó bűnszervezetnek, melyet egykori bizalmasa és tanácsadója, egy volt rendőr alezredes, F. László irányított. Súlyosbítja a helyzetet, hogy a feljelentés alapján Staudt a csoport megbeszélésein döntéshozóként vett részt.

A NAV vizsgálatot indított az ügyben

A Pesti Srácok úgy tudja, a szóban forgó feljelentés a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Közép-magyarországi Bűnügyi Igazgatóságán is landolt, amely a napokban elrendelte a feljelentés-kiegészítést. Ez azt jelenti, hogy további adatokat gyűjtenek, erre 15 nap áll rendelkezésre, ami után meg is indulhat a nyomozás. Mivel a feljelentés alapján az adóhatóság kezdett vizsgálódni, feltételezhető, hogy a KNYF-nek korábban átadott dokumentumokat is megkapja a NAV. – húzta alá az oknyomozó portál. A NAV-nál addig maradhat az ügy, amíg fel nem merül annak a gyanúja, hogy Staudtnak köze van (az eddig nem bizonyított) bűncselekményhez. Ebben az esetben a Központi Nyomozó Főügyészség (KNYF) folytatja le az eljárást.