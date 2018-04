A vasárnapi választás hosszú időre meghatározza Magyarország sorsát

A vasárnapi országgyűlési választás hosszú távra meghatározza az itt élők sorsát, hiszen eldől, hogy az ország érdekeit továbbra is megvédő vagy a nemzetközi nyomásnak engedő kormány alakul április 8-a után - mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szombaton Dunakeszin.

Szijjártó Péter közölte: a tét az, hogy meg tudják-e indítani a bevándorlók betelepítését. Ha ezt "lenyomják a torkunkon", akkor még idén 10 ezer bevándorlót telepítenének Magyarországra, és ha ezt megtennék, akkor többé nem ismernénk rá a hazánkra.

Hozzátette, az ENSZ, az uniós bürokraták, Soros György hálózata és az ellenzéki pártok is azt akarják, hogy tömegesen fogadjunk be bevándorlókat. "Ők nyílt társadalmat akarnak, mi azonban azt akarjuk, hogy Magyarország továbbra is magyar ország legyen" - fogalmazott.