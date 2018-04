„A választásnak komoly tétje van, Brüsszel még az idén, 2018-ban tízezer migránst telepítene Magyarországra. Hozzunk ma egy nagy, közös döntést arról, hogy nem engedjük be a bevándorlókat Magyarországra és megvédjük az országot. A kényelmet ma tegyük félre. A sorosisták mind ott lesznek, legyünk ott mi is. Ma jó döntést kell hoznunk, mert ha elhibázzuk, nem lehet jóvátenni. Mindenki menjen el, és adja mindkét szavazatát a Fideszre. Kétszer Fidesz, csak ez a biztos" – mondta az Origónak Orbán Viktor.

Miniszterelnök úr, ez már a nyolcadik választás, amin Ön a Fidesz vezetőjeként indul. Volt már ekkora a tét?

Utoljára ekkora tétje a választásoknak 1990-ben volt. Akkor biztosabbak voltunk a végeredményben, mivel az akkori antikommunista pártok és a nyugati nemzetközi közvélemény egy irányba dolgozott. Mindenki várta, hogy az egypártrendszer után többpártrendszer és demokrácia legyen. Most szintén óriási nemzetközi érdeklődés van, de az ellenszél jóval erősebb, mint a hátszél. Mindenki érzi, hogy egy korszakhatáron egyensúlyoz Európa. Mindenki érzi, hogy az előttünk álló évek meghatározóak lesznek a kontinens következő évtizedei szempontjából. Mindenki úgy gondolja, hogy ilyenkor alakítani kell az eseményeket, és külföldről is ennek a szellemében tevékenykednek. Ezt a választást rendkívüli erővel próbálják befolyásolni a nemzetközi erők, így Magyarországon is a Soros-féle alapítványi rendszer. Pontosan arra akartam felhívni a figyelmet végig a kampányban, hogy ne engedjük, hogy Magyarország sorsát kívülről határozzák meg, hanem mi magunk döntsünk a jövőnkről. Magyarország a világ számára egy érdekes ország, mivel mi olyannal kísérletezünk 2010 óta, ami máshol nem történik. A magyarok más úton indultak el, ráadásul ez sikeres, így a mostani választás tétje, hogy nyolc év után folytatódik-e ez a sikeres út, vagy pedig valamilyen kanyart vesz. Magyarország sikeresen tartotta távol magát a kedvezőtlen nyugati folyamatoktól. Nekünk megadatott az esély, hogy ne kövessük el a nyugati hibákat, ne engedjük be a bevándorlók millióit, megadatott az esély, hogy a migráció pénzügyi terheit ne kelljen magunkra vállalnunk. Megadatott az esély arra, hogy ne engedjük be a terrort, és megvédjük az asszonyainkat, gyerekeinket. Az okos ember más hibáiból tanul.

Minden választókörzetben, ahogy korábban említette, két jelölt áll szemben egymással. A kormány jelöltjei és Soros György jelöltjei. Ön szerint Soros személyén kívül mi köti még össze az ellenzék jelöltjeit?

A pénz- és hataloméhség. Egy frusztrált ellenzékkel van dolgunk, amely 2006 óta kudarcot kudarcra halmoz. Hiába nyerte a mai ellenzék a 2006-os parlamenti választásokat, egy hónap után mindenki a csudába küldte őket, mivel kiderült, hogy hazugsággal csalták ki az emberek bizalmát, ahogy ezt az akkori miniszterelnök maga is beismerte. Azóta minden választást elvesztett az ellenzék. Láttam rajtuk az elmúlt négy évben is, hogy most már mindenáron hatalomra akarnak kerülni, és ez a választási szlogenjeiken is átüt. Ráadásul a Soros-hálózat felpiszkálta az ellenzéki pártokat, mivel az amerikai tőzsdespekulánsnak nem sikerült Magyarországot a bevándorláspárti országok táborába átvinni. Sorosnak nem sikerült lebontatnia a kerítést, és a keresztény, nemzeti hagyományokat megtagadó erők is a hatalmon kívülre szorultak. Nem tartja össze tehát őket más, csak a frusztráció, a gyűlölet. Ezzel szemben számunkra valóban Magyarország az első. Ha mi nem lennénk, akkor az ellenzéki pártok az áhított hatalomhoz és pénzhez jutnának, míg Soros György a bevándorláspárti oldalra állítaná át az országot. Mindezt persze mi jól tudtuk már 2010-ben is. Tudtuk jól, ha megadóztatjuk a bankokat és a multinacionális cégeket, ha hazaküldjük az IMF-et, ha csökkentjük a rezsit, ha a keresztény értékeket nemcsak a múlt kelléktárába száműzzük, akkor ilyen támadásoknak leszünk kitéve a Soros-féle hálózattól.

Hogyan látja Miniszterelnök úr, az Európai Unió jövője szempontjából mennyire döntő jelentőségű a mai választás?

Látszólag egymástól független választások zajlottak az elmúlt években, de lényegében egy rugóra jártak a voksolások szerte Európában. Két táborra oszlottak a politikai erők, az egyik oldalon álltak a bevándorlás-pártiak, míg a másik tábor a saját hazájuk védelméről beszélt. Mindegyik országban nagy többséggel a bevándorlás-ellenes erők diadalmaskodtak, és most mindenki azt figyeli, hogy folytatódik-e ennek a tábornak a megerősödése a magyar választáson. Azután, hogy Bajorország, Olaszország, Csehország és Ausztria egyértelműen kiállt a bevándorlás ellen, most Magyarországon a sor.

Milyen gazdasági eredmények kerülnek veszélybe, ha a bevándorláspárti erők kerülnek többségbe?

Az elmúlt nyolc évben a magyarok sokat dolgoztak, és ennek van eredménye. Persze ez még nem a német gazdaság. Látjuk ugyanakkor, hogyan gyötri meg a bevándorlás a nálunk jóval gazdagabb országokat. Ha Brüsszelnek sikerül áterőltetnie azt a javaslatát, hogy júniustól tízezer migránst fogadjunk be, az fejenként 9,5 millió forintos kiadást jelent majd. A magyar emberek tudják, hogy egy ekkora terhet nem viselne el a magyar gazdaság. Akkor nem lesz pénz családtámogatásra, otthonteremtésre és nyugdíjakra. Mindez durván hangzik, de az igazság ilyen nyers.

Miniszterelnök úr is beszélt róla a pénteki kampányzárón, de mi magunk is sokszor tapasztaltuk, hogy cikkeinket, videóinkat hogyan cenzúrázza a Facebook, a Google vagy a Youtube. Lehet ez ellen tenni valamit?

A régiek mindent megírtak már, amit az európai politikáról ma tudunk. A görögök azt tartották, hogy a demokrácia nem egy adottság, hanem lehetőség. A szabadságért, a szólás lehetőségéért, a sorsunk befolyásolásának lehetőségéért mindig meg kell harcolnunk. Magyarország a szólás- és sajtószabadság szempontjából üdítő oázis Európában. Az európai nyilvánosságot letarolta egy irányzatos újságírás, egy irányzatos világértelmezés, amit politikai korrektségnek neveztek el. Kialakult az a nézet, hogy aki nem ennek megfelelően nyilatkozik, az szinte nem is ember, de legalábbis a demokraták köréből mindenképpen kiírta magát. Nyugaton egy korlátozott sajtószabadság és politikai gondolkodás érvényesül. Mi ezt egyszerűen szájkosárnak nevezzük, amely nem teszi lehetővé, hogy szabadon lélegezz, beszélj, csak korlátok között tudsz megnyilvánulni. Mi pedig fogtuk ezt a szájkosarat, és visszaküldtük Brüsszelbe. A magyar nyilvánosság élénk, sokszínű. Azt viszont látjuk, hogy Nyugaton elhallgatják, meghamisítják, cenzúrázzák a bevándorlóországok mindennapjairól szóló híreket. Mi olyan országban akarunk élni, ahol meg szabad írni az igazságot a migráció veszélyeiről; a terrorizmusról, a közbiztonság megszűnéséről, a nők elleni erőszakról, röviden arról, milyen az élet a bevándorlóországokban.

Ha a Fidesz nyer, akkor mi lesz a Stop Sorossal?

Azért nyújtottuk be a javaslatot az Országgyűlésnek, hogy törvény szülessen belőle. Nem folytatódhat Magyarországon, hogy a fontos döntéseket nem a nép által megválasztott képviselők hozzák meg, hanem külső erők sugallatára mozgatják a szálakat. Elfogadhatatlan, hogy a magyar emberek tudta nélkül dollár tízmilliókat költenek el különféle nemzetközi erők a magyarországi folyamatok befolyásolásra. Ezen mindenképpen változtatni kell. Ráadásul a bevándorlás kérdését nem tekinthetjük átlagos politikai kérdésnek, mivel az ország függetlensége, biztonsága és gazdasági jóléte függ tőle. A bevándorlás nemzetbiztonsági ügy, ezért az ezzel kapcsolatos bármilyen tevékenységet nemzetbiztonsági engedélyhez kell kötni. Erről Magyarország nem mondhat le, ellenkező esetben olyan lesz a magyar közélet, mint egy vízilabdameccs: látunk belőle valamit, de a fajsúlyos, fontos dolgok a víz alatt történnek. Mi a hagyományos demokrácia-felfogáshoz ragaszkodunk, ahol az emberek megérthetik, hogy mi és miért történik, és megválaszthatják azokat, akik irányt szabnak a közösség életének. Lincolnra és Kossuthra hivatkozunk: a népből, a néppel, a népért. A magyar demokrácia megfelel ennek a kritériumnak.

Este 7 órakor befejeződik a kampány. Hogy van most, a kampány legvégén, és hogyan tervezi, mit fog estig csinálni?

Fáradt vagyok, kifutottam magam, de beosztottam az erőmet: annyi szusz maradt bennem, hogy az urnazárásig mindenképpen dolgozni fogok. Elmegyek telefonközpontokba, és folyamatosan beszélek a választókkal. Bizakodó vagyok. Azzal, hogy a gazdaság erősödött, az életviszonyok javultak, az emberek is úgy érzik, hogy az ország jobban teljesít. Mindenki érezheti, hogy évről-évre léphetett egyet előre, ezért megjelent egy olyan társadalmi réteg, amely korábban távol tartotta magát a demokratikus akaratnyilvánítástól. Kiszélesedett a magyar demokrácia bázisa. Az ország számára ez jó hír, és abban bízom, hogy a mi politikai közösségünk számára is az lesz.

Mit kér tehát a magyaroktól, mire buzdítja őket?