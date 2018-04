Magyar ellenzéki valósággá vált az Oroszlánkirály című rajzfilm egyik jelenete. A szereplők azonosításában pedig segítségünkre van a Best of Viktor nevű Facebook-oldal, amely videójában meghatározta az Oroszlánkirály 2018-as magyar ellenzéki politikai szereplőit.

Az eredeti jelenetben – ahogy arra sokunk emlékszik gyerekkorából – Zordon, a király gonosz testvére, híveit, a királyságban elutasított hiénákat győzködi dalában, hogy segítsenek neki erőszakkal hatalomhoz jutni, mert akkor mindenféle jóban lesz majd részük.

Amit nagyon szellemesen mutat meg a videó: a sorosista jelöltek főnöke Gyurcsány Ferenc, a többiek hajbókolnak neki, Vona Gábor pedig egyenesen retteg tőle, és persze mindenben engedelmeskedik.

Nos a Best of Viktor szemfüles szerzői a fenti jelenetben észrevették a 2018-as horrorkoalíció mentalitását, és azonosították is az ellenzéki szereplőket: Gyurcsányt – Zordon szerepében – és a hiénákat – Vona Gábor, Szél Bernadett és Karácsony Gergely szerepében.

Íme a videó: