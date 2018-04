Csalás történt Újpesten: lehúzták a fideszes jelölt nevét a szavazólapról

Egészen példátlan esetről számolt be Fricz Tamás politológus: feleségével Újpesten szavaztak, miközben arra lettek figyelmesek, hogy Zsigmond Barna Pál, Fidesz-KDNP-s jelölt neve le van húzva a szavazólapról. Jelentették az esetet, mire leállították a szavazást. Nagyon úgy néz ki, hogy beindult az ellenzék. Többek között azért is meredek a történet, mert a baloldal megosztottsága miatt bármi előfordulhat a körzetben.

Fricz Tamás politiológus feleségével szavazni ment, amikor arra lettek figyelmesek, hogy az egyéni jelölteknél ki volt húzva Zsigmond Barna Pál, Fidesz-KDNP-s jelölt neve a szavazólapról. A politikus nem lépett vissza, ezért is megdöbbentő a történet. Jelezték a problémát az illetékeseknek, kérték, hogy vegyék jegyzőkönyvbe az esetet, és kérjenek új szavazólapokat. Fricz azt írja, hogy a szavazóbizottság tagjai azt mondták neki, hogy 30 hibás szavazólapot töltöttek ki eddig a választók, és már csak 600 új hibátlan szavazólapjuk van, a többi tehát vélhetően hibás.

A szavazást leállították a történtek miatt.

A politológus jelezte az Országos Választási Irodának is a példátlan esetet, és arra kérte őket, hogy kövessék figyelemmel a választókerületet. Szerinte előfordulhat, hogy más körzetben is lehúzták a Fidesz-KDNP-s politikus nevét. A politológus úgy látja, hogy 30 szavazaton is múlhat a választás.

Újpesten egész biztosan szoros lesz a küzdelem

Nemcsak a módszer miatt, hanem amiatt is meredek a történet, mert szinte biztos, hogy szoros eredmény fog születni a körzetben. Többször írtunk róla, a szocialista országgyűlési képviselő, Horváth Imre megsértődött a pártvezetésre, és kilépett az MSZP-ből, mert nem őt indították újra Újpesten, hanem a pártvezetés átjátszotta a körzetet Gyurcsány emberének, az egykori szocialista dezertőrnek, Varju Lászlónak. Legfrissebb információnk szerint valóságos háborúvá vált a DK és az MSZP közötti konfliktus helyben, a függetlenként induló Horváth szórólapokon és hangüzenetekben arra buzdította a napokban a az újpestieket, hogy szavazzanak rá és az MSZP listájára. Válaszképpen pedig a DK helyi erői beleszálltak az ex-MSZP-s képviselőbe, visszalépésre kérve őt.

Úgy tudjuk, a baloldal mindegyik belső kutatása azt mutatja, hogy a plakátokat rongáló Varju László borzalmasan áll kettőjük versenyében, Horváth Imrére többen szavaznának, mint rá. Ennek feltehetően az az oka, hogy

Horváth Imre tősgyökeres újpestinek számít, önkormányzati képviselő is volt, helyben jól ismerik, népszerű, négy éve fölényesen győzött a fideszes jelölt ellen. Ezzel szemben Varju köztudottan nem újpesti, nem is angyalföldi, a Rózsadombon lakik luxusvillában,

így aztán érthető, hogy sem Angyalföldön sem az újpesti lakótelepen nem kedvelt figura. Horváth amúgy esélyes baloldali jelöltként kampányol egy Népszavában megjelent Publicus-mérés alapján.