Az Európai Néppárt is gratulált Orbán Viktornak

Az Európai Néppárt és Jean-Claude Juncker is gratulált Orbán Viktornak.

Manfred Weber, az Európai Néppárt (EPP) európai parlamenti frakcióvezetője gratulált Orbán Viktor kormányfőnek a Fidesz egyértelmű választási győzelméhez. A Fideszt is a soraiban tudó EPP képviselőcsoportját vezető német politikus Twitter-üzenetében leszögezte, hogy "várakozással tekint a további együttműködés elé, hogy közös megoldásokat dolgozzanak ki az Európa előtt álló kihívásokra". Egyébként Jean-Claude Juncker, az Európai Bizottság elnöke is gratulált a magyar kormányfőnek.

Marine Le Pen, a francia Nemzeti Front elnöke a Twitter-oldalán gratulált Orbán Viktor miniszterelnöknek a Fidesz választási győzelméhez.A francia politikus üdvözölte, hogy Magyarország nemet mondott az Európai Unió bevándorlási politikájára. "Nagy és egyértelmű győzelem ez Orbán Viktornak Magyarországon. Az értékek megtagadását és az Európai Unió által hirdetett tömeges bevándorlást ismét elutasították. A nemzetiek többséget alkothatnak Európában a következő, 2019-es európai parlamenti választásokon" - írta a Twitteren Marine Le Pen.

Jansa: Csúcson van Orbán

Janez Jansa szlovén ellenzéki vezető történelmi győzelemként ünnepelte Orbán Viktor magyar miniszterelnök elsöprő sikerét a vasárnapi parlamenti választásokon. Jansa szerint Orbán Magyarországért, Európáért és a teljes euroatlanti demokrata térségért aratott győzelmet. Orbán győzelme több szempontból történelmi jelentőségű, például a magas részvételi arány miatt, amelynek köszönhetően a magyar kormányfő elérte demokratikus legitimitása eddigi csúcsát - mondta a konzervatív szlovén Demokrata Pártot (SDS) vezető politikus.

"Emellett ez Orbán sorozatban harmadik győzelme" - hívta fel a figyelmet. Nem utolsósorban pedig annak ellenére képes felmutatni ezt az eredményt, hogy vele és pártjával szemben "a globális baloldali és az oligarchamédia, valamint az európai civilizáció értékrendjének megváltoztatásán munkálkodó szervezetek" is felsorakoztak - tette hozzá a május végi szlovéniai parlamenti választásokon jó esélyekkel induló Jansa, osztva Orbán Soros-ellenes érvelését.

Erős, stabil és magabiztos Magyarország

Üdvözölte a Fidesz-KDNP választási győzelmét a felvidéki Magyar Közösség Pártja (MKP), amelynek elnöke, Menyhárt József hétfői Facebook-bejegyzésében gratulált az országgyűlési választás győztesének. "Győzött az erős Magyarország, ami nemcsak az anyaországi, hanem a külhoni magyar közösségek számára is jó hír" - írta Menyhárt József, az MKP elnöke Facebook-oldalán. "A modern magyar demokrácia történetében párját ritkító, hogy valaki nyolc év kormányzás után is bizalmat kapjon, sőt, sokkal több szavazatot szerezzen, mint korábban" - írta a felvidéki magyar párt elnöke. Rámutatott: a Fidesz rendkívül magas részvétel mellett győzött, s ez a győzelem a külhoni magyar közösségek számára is jó hír, mivel érdekük az erős, stabil és magabiztos Magyarország.