Itt vannak a választás legnagyobb fideszes győzelmei

Óriási Fidesz-győzelmeket és hatalmas ellenzéki bukásokat hozott a 2018-as országgyűlési választás. Többek között csúnyán felsült Vona Gábor, Hadházy Ákos. Körülnéztünk az egyéni körzetekben.

A Fidesz-KDNP pártszövetség fölényes győzelmével zárult a 2018-as parlamenti választás. A kormánypártok jelöltjei több választókerületben is nagyon nagy előnnyel végeztek az első helyen, míg több körzetben óriási meglepetést okozva diadalmaskodtak. Most megmutatjuk ezeket.

A legnagyobb nyertesek

A Fidesz-KDNP jelöltjei közül a legnagyobb fölénnyel Ágh Péter diadalmaskodott a Vas megyei sárvári választókerületben. A szavazatok 99,18 százalékának a feldolgozottsága után Ágh Péter 21 545 szavazattal vezet Rába Kálmán, a Jobbik jelöltjével szemben. Több mint 20 ezer szavazatot vert jobbikos ellenfelére Barcza Attila Sopronban. Ott is még minimális módon változhat az eredmény, mivel a szavazatok több mint egy százalékát még nem számolták meg. A képzeletbeli dobogó harmadik fogkán végzett Gyopáros Alpár a csornai választókerületben. A fideszes politikus több mint 19 ezer szavazatot vert Magyar Zoltánra, a Jobbik jelöltjére.

Kara Ákos, Lezsák Sándor, V. Németh Zsolt, Vígh László, Seszták Miklós, Hadházy Sándor és Simon Miklós szintén hatalmas fölénnyel nyertek. Mindegyikük több mint 17 ezer szavazattal előzte meg a riválisukat. Közülük mindenképpen érdemes kiemelni a szentendrei körzetben induló Hadházy Sándort, aki Király Miklóst, a DK jelöltjét verte nagyon simán. Négy évvel ezelőtt ugyanebben a körzetben csupán 12 ezer szavazattal nyert Hadházy a közös baloldali jelölt ellen.

Hatalmas ellenzéki bukták

A nagy fölényű kormánypárti sikerek több olyan eredmény is volt, amit sok elemző egyáltalán nem várt. Az egyik ezek közül Riz Gábor, a Fidesz-KDNP ózdi jelöltjének a győzelme, aki több mint 5000 szavazatot vert jobbikos riválisára. Szintén baloldali győzelmet vártak a tatabányai választókerületben, ahol 2014-ben Bencsik János, a Fidesz jelöltje viszonylag kis előnnyel nyert. Bencsik most több mint 10 ezer szavazatot vert a baloldal jelöltjére. Ebbe a sorba illeszkedik a kazincbarcika körzetben Demeter Zoltán, a Fidesz-KDNP jelöltjének a sikere. Ő is több mint 15 százalékponttal előzte meg a Jobbik jelöltjét.

Több mandátumbecslés a heves megyei választókerületeket is jobbikosként könyvelt el. Ennek ellenére mind Vona Gábor, mind Sneider Tamás, mind Mirkóczki Ádám nagyon simán kikapott fideszes riválisaitól. Óriási vereséget könyvelhetett el Hadházy Ákos a szekszárdi körzetben. Az LMP társelnöke, aki azóta le is mondott, több mint 16 százalékponttal kapott ki Horváth Istvántól, a Fidesz jelöltjétől.