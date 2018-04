Ömlenek a gratulációk Orbán Viktor győzelme után

Németországtól Csehországon át Oroszországig folyamatosan érkeznek a gratulációk a magyar kormányfő győzelméhez.

A bajor Keresztényszociális Unió (CSU) gratulál Orbán Viktornak a nagyon magas választási részvételi arány mellett elért nagyon jelentős győzelméhez - mondta Horst Seehofer pártelnök, német szövetségi belügyminiszter Münchenben. Pártja elnökségi ülése előtt tartott tájékoztatóján kiemelte, hogy örül Orbán Viktor újabb győzelmének, és a CSU nevében is gratulál majd neki.

Kiemelte, hogy a CSU és ő személyesen is mindig kitartott a magyar kormányfővel ápolt partneri kapcsolat mellett, és ez továbbra is így lesz. Mint mondta, Orbán Viktor a kommunista diktatúrával szembeni ellenállás harcosai közé tartozott, és a lakosság többször világosan kifejezte a bizalmát iránta. Ennek a bizalomnak "nincs erősebb visszaigazolása, mint a siker a választóurnánál". "Csak azt tudom tanácsolni az EU-nak, hogy próbáljon meg ésszerű kétoldalú kapcsolatot kialakítani tagállamaival, különösen a kisebbekkel, mint Magyarország". "Mindig is helytelennek tartottam a gőg és a gyámkodás politikáját" - mondta Horst Seehofer.

Andrej Babis ügyvezető cseh kormányfő, az ANO mozgalom elnöke a Twitter-oldalán csehül és magyarul is gratulált Orbán Viktor miniszterelnöknek a Fidesz választási győzelméhez. Az Orbán Viktor vezette Fidesz győzelmét Andrej Babis meggyőzőnek minősítette bejegyzésében, és leszögezte: szeretne az Európai Unió és a visegrádi csoport keretein belül, illetve kétoldalú szinten továbbra is együttműködni a magyar miniszterelnökkel. "Gratulálok Orbán Viktornak meghatározó győzelméhez" - olvasható a cseh szöveg után magyarul is az ügyvezető cseh miniszterelnök Twitter-bejegyzésében.

Gratulált Orbán Viktor kormányfőnek a Fidesz választási győzelméhez a német szövetségi parlament (Bundestag) legnagyobb ellenzéki pártja, az Alternatíva Németországnak (AfD) több vezető politikusa. Jörg Meuthen, az AfD társelnöke a Facebook közösségi portálon közölt írásában kiemelte: Orbán Viktor világosan megmondta, hogy eddigi politikájának folytatására készül, és a magyar választók éppen ezért szavaztak rá. Így "igazán fényes győzelmet" aratott, emelkedő részvételi arány mellett is növelni tudta pártja támogatottságát.

Az AfD társelnöke hozzátette: Orbán Viktor olyan politikáért küzd, amelynek irányát "saját népének érdekei" jelölik ki, és ezért konfliktusokat is vállal, általánosságban az Európai Unióval, különösképpen pedig azzal a személlyel, aki a német "kancellár szerepét alakítja". Aláhúzta, hogy Orbán Viktor tevékenysége révén nem történhet meg "kulturálisan idegen migránsok ellenőrizetlen, tömeges bevándorlása" Magyarországra, és "ez így van rendjén".

Felvetette: vajon gondolja-e még bárki is komolyan az olaszországi és magyarországi választási eredmények után, hogy az "európai népek megengedik a nemzetállamok lebontását anélkül, hogy a barikádokra vonulnának". Ez a gondolat "nevetséges" lenne, és az "EU-+elitek+" jól tennék, ha végre olyan reformokat hajtanának végre, amelyek több teret engednek a tagállamoknak az önrendelkezésre, és hozzájárulnak együttműködésük fejlesztéséhez, főleg a gazdaságban - írta Jörg Meuthen. Kiemelte: egyértelművé vált, hogy a nemzeti identitás felszámolása felé vezető, mindig egyre szorosabb európai uniós integráció "őrült gondolata csúfosan megbukott".

Gratulált Orbán Viktornak Beatrix von Storch, az AfD Bundestag-frakciójának helyettes vezetője, a párt elnökségi tagja is, aki a Twitteren azt írta, hogy a Fidesz választási győzelme "rossz nap az EU-nak, és jó nap Európának".

Az eredmények önmagukáért beszélnek

Az Orbán Viktor vezette kormánykoalíció választási győzelme azt üzeni, hogy a magyar lakosság támogatja a nemzeti érdekek védelmére irányuló felelős és pragmatikus politikát az Európai Unióval (EU) és a NATO-val szembeni kötelezettségek általános összefüggésében - jelentette ki Konsztantyin Koszacsov, az orosz parlamenti felsőház külügyi bizottságának elnöke. Koszacsov a TASZSZ hírügynökségnek nyilatkozva elmondta: "Az eredmények önmagukért beszélnek - a magyar nép többsége támogatja a Fidesznek és személyesen Orbán Viktornak a magyar nemzeti érdekek védelmére irányuló politikáját az Európai Unió és a NATO iránti kötelezettségek tágabb összefüggésében. Ez a politika, némileg leegyszerűsítve, a következőkben foglalható össze: szolidárisak vagyunk partnereinkkel, ameddig ez nincs ellentétben nemzeti érdekeinkkel."

Koszacsov szerint ez felelős és pragmatikus politika, amit Európa-barátként, nem Európa-ellenesként lehet értelmezni, hiszen a nemzeti érdekeket Európában senki sem törölte el. Hangoztatta: minél több olyan tagja lesz az EU-nak, amely képes független, önálló politikát folytatni, annál könnyebb lesz a valóban egységes Európa megteremtése, benne Oroszországgal, és nem egy olyan Európáét, amelyet "a mieinkre és az idegenekre" osztanak, ahogyan ezt most a kontinens két zárt blokkja, a NATO és az Európai Unió próbálja tenni.