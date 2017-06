Mit lehet tenni, ha tartozást örököltünk? (2. rész)

Előfordulhat, hogy az elhunyt személy az örökösök valamelyikének tartozott – mondta el az Origónak a D.A.S. JogSzerviz szakértője. A kétrészes írás második részét olvashatják, az első itt érhető el.

A hagyatéki eljárás során az örökösök egymás között úgynevezett osztályos egyezséget köthetnek arra nézve, hogy közöttük a hagyaték hogyan legyen felosztva.

Ekkor a hagyatéki eljárást lefolytató közjegyző az egyezség szerint adja át a hagyatékot – hangsúlyozta dr. Gombolai Éva, aki az írás első részében utalt arra is, hogy érdemes megfontolni az örökség visszautasítását, ha abban olyan nagyságrendű tartozás van, amely eléri vagy meghaladja az örökölt vagyon pozitív mérlegét.

A hagyatéki eljárás díja, a hitelezőkkel való bonyodalmas elszámolás ugyanis csak példák arra, hogy mennyi időt és energiát takaríthat meg az, aki ilyen esetben az örökséget visszautasítja.

Egyezség és elszámolás

Amennyiben az örökösök előre felkészülnek, és egymás között tisztázzák ennek az egyezségnek a kereteit, lényegesen egyszerűbb módon történhet meg a közöttük lévő elszámolás, mint a hagyatéki eljárást követően.

A hagyatéki eljárás során legtöbb esetben a hagyaték leltározására is sor kerül. Ez mégsem jelenti azt, hogy a későbbiekben ne bukkanhatna fel a hagyatéki leltárba be nem kerülő vagyon, így akár tartozás is – utalt rá a D.A.S. JogSzerviz szakértője.

Ismeretlen tartozások

Amennyiben az örökösöknek alapos oka van feltételezni, hogy ismeretlen tartozásai is lehetnek az örökhagyónak, az eljáró közjegyzőtől hirdetmény közzétételét kérhetik.

Ennek előnye, hogy az a hitelező, aki a hirdetményben megszabott határidő alatt nem jelenti be a követelését, a későbbi jelentkezéséig történt kielégítéseket a hagyatéki tartozások sorrendjének megtartása és a csoportjához tartozók kielégítésének aránya szempontjából nem kifogásolhatja.

Amennyiben a hagyaték felosztása is megtörtént már, úgy az örököstársaktól csak az örökrészeikhez igazodó aránylagos kielégítését igényelheti – mondta végezetül dr. Gombolai Éva.