Nyár végéig kell regisztrálni a Cégkapun

A Cégkapu regisztrációra kötelezettek augusztus 31-ig tudnak kötelezettségüknek eleget tenni a cegkapu.gov.hu oldalon. Az e-ügyintézési törvény 2018. január 1-jétől teszi kötelezővé az elektronikus ügyintézést a gazdálkodó szervezetek számára, amely a központi szolgáltató által nyújtott Cégkapu szolgáltatással teljesíthető a legegyszerűbben.

Az Ügyfélkapuhoz hasonló Cégkapun keresztül a cégek, alapítványok, gazdálkodó szervezetek online tartják majd a kapcsolatot a hivatalokkal, dokumentumokat küldhetnek, fogadhatnak, így személyes ügyintézés nélkül, kényelmesebben és gyorsabban intézhetik a cégügyeiket.

A regisztrációt az e-ügyintézési törvény alapján augusztus végéig kell elvégezni, a törvény azonban egy átmeneti felkészülési időszakot biztosít, így ez 2017. december 31-ig hátrányos jogkövetkezmények nélkül tehető meg. Az illetékes hatóságok 2018. január 1-jétől jogosultak lesznek a törvényességi felügyeleti eljárás vagy hatósági ellenőrzés megindítására azon gazdálkodó szervek esetében, amelyek nem regisztráltak.

Cégkapu, a cégek Ügyfélkapuja

A közeljövőben kihirdetendő kormánydöntés alapján az egyéni vállalkozók továbbra is az ügyfélkapu szolgáltatással jogosultak az elektronikus kapcsolattartásra, ebből adódóan a regisztrációs kötelezettség ezt a kört nem érinti.

Az Ügyfélkapu már hosszú évek óta működik magánszemélyek számára, így a cégek hivatalos képviselői, vagy könyvelői ezen keresztül tölthettek fel dokumentumokat. Egy magánszemélynek csak egy Ügyfélkapuja lehet.

Ám a cégeknek most először lesz kötelező az elektronikus ügyintézés, lényegében céges Ügyfélkaput, Cégkaput kell nyitni a betéti társaságoknak, korlátolt felelősségű társaságoknak, zártkörűen működő részvénytársaságoknak, alapítványoknak és egyéni cégeknek. A Cégkaput többen is használhatják egy adott cég részéről, ám mindenki saját azonosítójával léphet be.

Amely cég ennek nem tesz eleget, az év végéig pótolhatja lemaradását, ám 2018 januárjától az adóhatóság törvényességi felügyeleti eljárást indíthat, vagy cégellenőrzést végezhet.

Meg kell adni az elérhetőségeket

A regisztráció során a vállalkozásoknak meg kell adniuk mindazokat az elektronikus elérhetőségeiket, így a cég hivatalos e-mail címét, telefonszámát

A regisztrációhoz a cegkapu.gov.hu weboldalt kell felkeresni. A rendszer először egy azonosítást kér (ügyfélkapus vagy e-személyis), ezt követően lehet elkezdeni a cég adatainak a regisztrálását.

A regisztráció

A regisztrációhoz e-mail cím kell és már meglévő Ügyfélkapu. Akinek nincs ilyen, annak a Cégkapu előtt Ügyfélkapu jogosultságot kell szereznie. Amennyiben ez megvan, be lehet lépni a kormányzati https://cegkapu.gov.hu címre.

A bejelentkezést végző cégképviseletre jogosult személy saját maga is lehet a cégkapu megbízott, de miután sikeresen regisztrált, mást is megbízhat ezzel a feladattal. Természetesen a cégkapu megbízott feladata a továbbiakban a cégkapura érkező e-mail-ek figyelése és az ezzel kapcsolatos ügyintézés.

A megadott e-mail cím lesz az elektronikus kapcsolattartás címe, azaz a hivatalos okmányok erre a címre fognak érkezni, beleértve a cégbírósági értesítéseket, bírósági kereseti kérelmeket.