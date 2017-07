Így kell regisztrálni a Cégkapun

A 2018. január 01-től kötelező Cégkapu regisztrációt 2017. augusztus 31-ig kell létrehozni, maga a folyamat nem túl bonyolult, ám az Origó a hazai cégek számára ismerteti a regisztráció pontos menetét.

A cégeknek most először lesz kötelező az elektronikus ügyintézés, lényegében céges Ügyfélkaput, Cégkaput kell nyitni a betéti társaságoknak, korlátolt felelősségű társaságoknak, zártkörűen működő részvénytársaságoknak, alapítványoknak és egyéni cégeknek.

Először is ki választani azt az e-mail címet, amelyre a Cégkapura érkező üzeneteket fogadja a társaság, illetve onnan fogja a válasz e-mail-eket küldeni. Ez lehet már meglévő cím, de lehet egy olyan is, amelyben szerepel a cégkapu név és a cég rövidített neve.

Cégkapu előtt már rendelkezni kell Ügyfélkapuval

Fontos, hogy Ügyfélkapu hozzáférhetőséggel már rendelkezni kell a cégek vezetőinek, mint magánszemély. A cégképviseletre jogosultnak tehát Ügyfélkapa regisztrációra is szüksége van, ha még nem rendelkezik ilyennel. A Cégkaput többen is használhatják egy adott cég részéről, ám mindenki saját azonosítójával léphet be.

Majd be kell lépni a https://cegkapu.gov.hu címre, és a Bejelentkezés feliratra lépve a cégképviseletre jogosult a már meglévő Ügyfélkapu kódjával léphet be. A rendszer visszairányít a Cégkapu regisztrációs felületére, ahol először el kell fogadni az Általános szerződési feltételeket.

Be kell jelölni, hogy a cég képviseletére a belépett személy jogosult, a rendszer pedig ezt követően, a hozzájárulok bejelölése mellett leellenőrzi, hogy valóban a bejelentkező-e a jogosult.

Célszerű lementeni a visszaigazolást

Majd az e-mailcímet kétszer egymás után meg kell adni, és jó esetben a rendszer közli, hogy sikeres regisztráció történt és megadja a rendszer-azonosító számot. Érdemes kilépés előtt a Visszaigazolás letöltése feliratra kattintva eltárolni a visszaigazolást.

A bejelentkezést végző cégképviseletre jogosult személy saját maga is lehet a Cégkapu megbízott, de cégen belül mást is megbízhat az adminisztrációs feladattal és az értesítések, levelek figyelésének kötelezettségével. Lényegében egy tárhelyet fog kezelni.

A megadott e-mail cím lesz az elektronikus kapcsolattartás címe, azaz a hivatalos okmányok erre a címre fognak érkezni, beleértve a cégbírósági értesítéseket, bírósági kereseti kérelmeket.

Az Ügyfélkapuhoz hasonló Cégkapun keresztül a cégek, alapítványok, gazdálkodó szervezetek online tartják majd a kapcsolatot a hivatalokkal, dokumentumokat küldhetnek, fogadhatnak, így személyes ügyintézés nélkül, kényelmesebben és gyorsabban intézhetik a cégügyeiket.

A regisztrációt az e-ügyintézési törvény alapján augusztus végéig kell elvégezni, a törvény azonban egy átmeneti felkészülési időszakot biztosít, így ez 2017. december 31-ig hátrányos jogkövetkezmények nélkül tehető meg.

Az illetékes hatóságok 2018. január 1-jétől jogosultak lesznek a törvényességi felügyeleti eljárás vagy hatósági ellenőrzés megindítására azon gazdálkodó szervek esetében, amelyek nem regisztráltak.