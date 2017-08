Barkassy Grünfeld: mit lehet tenni a zavaró szálláshely-szolgáltatás ellen?

Az Airbnb szálláshely-szolgáltatással, lakáskiadással összefüggő nemzetközi és hazai jogi környezet szakértőjeként a Barkassy Grünfeld Ügyvédi Iroda munkatársai már több cikkben is ismertették a legfontosabb jogi tudnivalókat az Origó olvasói számára. Szabó Szilvia most azt a kérdéskört járja körül, hogy mit is lehet tenni a zavaró szálláshely-szolgáltatás ellen?