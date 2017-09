Cégalapítás azonnali ráfordítás, illeték, tőke nélkül?

A Barkassy Grünfeld Ügyvédi Iroda szakértője szerint a vállalkozásalapítás könnyítése szempontjából a jogalkotó több lépést is tett elmúlt években, ily módon is ösztönözve a vállalkozási kedvet., ily módon is ösztönözve a vállalkozási kedvet. Dr. Korim Balázs most két, ilyen jogalkotói kedvezmény, könnyítés jogi környezetét járja körül.