Barkassy Grünfeld: megoldás az építési projektek vállalkozóinak

Az építési beruházások esetében, a körbetartozások rendkívül pusztító jelenségének visszaszorítására a jogalkotó létrehozta az építtetői fedezetkezelő jogintézményét – mondta el az Origónak a Barkassy Grünfeld Ügyvédi Iroda szakértője. Dr. Korim Balázs rámutatott: az építtetői fedezetkezelőnek az a célja, hogy a beruházás folyamán valamennyi résztvevő fél, vállalkozó a szerződés szerint hozzájusson a vállalkozói díjhoz, így ez a jogintézmény nem csupán e cégek likviditását, de az egész projekt fenntarthatóságát is biztosítja. A szerepe azonban ennél adott esetben összetettebb is lehet, hiszen a gyorsan változó piaci viszonyok között még abban az esetben is, ha igénybevétele nem kötelező, szolgáltatása biztosíték lehet az alvállalkozók, illetve a finanszírozó pénzintézetek számára.