Sárhegyi: mi az a bizonyítási szükséghelyzet?

Az új Polgári Perrendtartás (Pp.) koncepcionálisan alakította át a polgári per szabályait, amely a strukturális változtatások mellett (például perszerkezet átalakítása) jó néhány új eljárásjogi jogintézményt is bevezetett – hívta fel a figyelmet a Sárhegyi és Társai Ügyvédi Iroda szakértője. Dr. Horváth Géza szerint ebbe a körbe tartozik az úgynevezett bizonyítási szükséghelyzet is, amely álláspontja szerint alkalmas lehet a korábbi joghézag pótlására és ezzel együtt a jogalkalmazási anomáliák kiküszöbölésére is.