Erre a hat szabályra figyeljen, ha kerékpárral közlekedik

A D.A.S. JogSzerviz szakértője azokra a szabályokra tér ki, amelyekkel kapcsolatban a legtöbb félreértés van, és amelyek betartása nem csupán a szabályos, de a biztonságos közlekedést is elősegíti.





Dr. Gombolai Éva kifejtette: az első ilyen kérdéskör a bukósisak viselése. A KRESZ előírásai szerint a bukósisak csak lakott területen kívül, 40 km/h feletti sebesség esetén előírás. Ez a szabály Magyarországra érvényes, így külföldi nyaralás előtt minden esetben tájékozódjunk az adott országban érvényes előírásokról.

A bukósisak viselésével kapcsolatban nagyon szélsőséges álláspontot vallanak maguk a kerékpárosok is. Vannak kimutatások, amelyek szerint a bukósisak kötelező előírása sokakat visszatart a kerékpározástól, mert kényelmetlen, költséges és macerás. Mások a biztonságra hivatkoznak, és tagadhatatlan, hogy sok esetben akár életmentő is lehet a sisak.

Sajnos – ahogyan Michael Schumacher példája mutatja –, a legsúlyosabb sérülésektől a sisak sem véd meg, így nem helyettesíti a kellő óvatosságot. Érdekes adat továbbá, hogy az autósok a sisak nélküli kerékpárosokat nagyobb ívben kerülik ki, mint a sisakkal tekerőket. Magunknak kell eldöntenünk tehát, hogy melyik megoldást választjuk, de mindkét esetben kötelező tartozék marad a felelősségteljes közlekedés.

Elsőbbség a zebrán

Nem lehet eleget hangsúlyozni, hogy zebrán a kerékpár tolva szabályos! Nem csupán így biztonságos, hiszen a járművezetők a gyalogosok sebességére készülnek fel az elsőbbségadási helyzetük megítélése során, de ha zebrán hajtva baleset történik, azért – legalább részben – a kerékpáros lesz felelős – mutatott rá a D.A.S. JogSzerviz szakértője.

Kötelező tartozékok

A kerékpár kormányának kifogástalanul kell működnie, amely semmilyen helyzetében nem akadályozza a kerékpár egyéb kezelőszerveinek működtetését. Két, egymástól független fékszerkezetre van szükség, amiknek egymástól függetlenül működtethetőnek kell lennie, száraz és nedves időben egyaránt hatásosnak, egyik az első, a másik a hátsó kerékre hasson.

Kötelező egy hangjelző berendezés, amely csak csengőhangot adhat. Előre fehér vagy kadmium-sárga fényt adó lámpa, hátra piros fényt adó helyzetjelző lámpa szükséges, és mindkettőnek legalább 150 méter távolságból láthatónak kell lennie sötétben, tiszta időben.

Elől egy fehér, hátul egy vagy két piros színű, szimmetrikusan elhelyezett, nem háromszög alakú fényvisszaverő szükséges, illetve legalább az első keréken 2 db, egy átmérő mentén elhelyezett borostyán-sárga színű, mindkét oldal felé hatásos oldalsó fényvisszaverő, úgynevezett küllőprizma is. A küllőprizmák helyett vagy mellett alkalmazható két oldalon fehér fényvisszaverő körgyűrű felület is a kerékpántok közvetlen közelében.

Gyerekülés

A kerékpárra gyermekülés olyan módon szerelhető fel, hogy az ülés és a rajta ülő gyermek a vezetőt a kilátásban és a vezetésben ne akadályozza, a kerékpár világító- és jelzőberendezéseit ne takarja. Az ülésfelület súlypontjának a jármű hosszanti függőleges szimmetriasíkjában, a tengelysíkok között kell elhelyezkednie.

A vezető háta mögött közvetlenül elhelyezett gyermekülés azzal a feltétellel megengedett, hogy háttámlával és a gyermek méretére beállítható, általa ki nem kapcsolható, a kibújást minden körülmények között megakadályozó, utas-visszatartó rendszerrel legyen ellátva.

Az üléshez kapaszkodót és lábtartót is fel kell szerelni, és a konstrukciónak meg kell akadályoznia, hogy a gyermek lába a kerékkel érintkezésbe kerülhessen. Az ülés, a kapaszkodó és a lábtartó nem lehet összefüggésben a kormányzott kerékkel, valamint az azzal együtt elforduló szerkezettel.

Fényvisszaverő mellény

A kerékpárral éjszaka és korlátozott látási viszonyok között abban az esetben szabad közlekedni, amennyiben fényvisszaverő mellényt (ruházatot) viselünk. Válasszunk jó minőséget, mert a rossz minőségű mellény hamis biztonságérzetet kelt, mellyel csak fokozza a balesetveszélyt.

Járdán

Járdán általában tilos kerékpározni, kivéve akkor, ha az úttest kerékpáros közlekedésre alkalmatlan. Ebben az esetben is tartsuk be a sebességhatárt, mely 10 km/h. Egyébként is érdemes hangsúlyozni, hogy lakott területen belül legfeljebb 40 km/h sebességgel közlekedhet a kerékpáros.

Összességében nem lehet eleget hangsúlyozni, hogy a kulturált közlekedés mind a kerékpárosok, mind a járművezetők részéről elvárható az egymással szembeni kölcsönös bizalom és felelősségtudat jegyében – mondta végezetül dr. Gombolai Éva.