Nyaralás és átváltási árfolyamok rejtett buktatói

Dr. Gombolai Éva kifejtette: bankkártyás és okos telefonos fizetési lehetőségek megkönnyítik a külföldi nyaralásaink fizetéseit. Nem kell előre nagy mennyiségű devizát váltanunk, Change feliratú váltókat keresnünk városnézés helyett, majd a visszaváltással veszteséget elkönyvelni.

Természetesen az is fontos, hogy biztonságosabb is kevesebb készpénzt maguknál tartani. Emellett idegen pénznemben nem csak külföldi utazásaink alkalmával fizetünk egyre gyakrabban, hanem internetes vásárlások során is gyakori.

Mire ügyeljünk a forinttól eltérő pénznemben történő fizetés esetén?

Az idegen pénznemben történő fizetés mindig átváltást eredményez. Nagyon nem mindegy azonban, hogy ez milyen árfolyamon történik. Internetes oldalak esetén olvassuk át az üzletszabályzatot, szerződési feltételeket az átváltásra vonatkozó információkra is ügyelve.

Ennek során különösen ügyeljünk arra, hogy milyen átváltási módszerrel és árfolyammal dolgozik az oldal. Emlékezzünk csak a Ryanair gyakorlatára, amely azt állította, hogy az alapbeállításként használt elszámolási módszer a fogyasztó érdekében történik – emlékeztetett a D.A.S. JogSzerviz szakértője.

Az internetes és külföldi kártyás vásárlások, automatából történő pénzkivétek alkalmával gyakran automatikusan az adott külföldi deviza eladási árfolyamán történik az átváltás. Más esetekben a terminál vagy az oldal felajánlja a vásárlónak, hogy válasszon, forintban vagy devizában kéri-e az elszámolást.

A forintban történő elszámolás mögött gyakorlatilag ugyancsak átváltás van, ami azonban jellemzően sokkal magasabb árfolyamon történik, mint az aktuális árfolyam. Egyetlen előnye, hogy az már fix, vagyis nem változik a számlánk tényleges megterheléséig.

Mivel a bank a vásárláskor csak zárolja az összeget, és jellemzően egy-két nap elteltével terheli meg ténylegesen, ha az aktuális árfolyamon választjuk az elszámolást, a pár nap alatt bekövetkező árfolyam-ingadozással számolnunk kell.

Ez az árfolyam-ingadozás azonban pár nap alatt nem szokott plusz 20-30 Ft lenni, márpedig a fix árfolyamon történő elszámolás nagyjából ilyen különbséggel történik.

A Ryanair légitársaságnak a Gazdasági Versenyhivatal által bírsággal jutalmazott gyakorlata az volt, hogy alapbeállításként a fix árfolyamon történő átváltást alkalmazta, a választási lehetőséget pedig jól elrejtette, így a legtöbben nem is tudtak arról.

A légitársaságok másik módszere az, hogy forintban tüntetik fel a végösszeget, de a fizetés végül devizában történik. A vásárlási folyamat során feltüntetett forint összeg azonban nem a tényleges átváltási árfolyam felhasználásával történik, így az átváltást követően a fizetett összeg magasabb lesz, mint a feltüntetett.

Sok esetben átlagfogyasztó számára ezekre a módszerekre fény sem derül, vagy legtöbben nincsenek tisztában a választásuk következményeivel.

Összegzés

Nem lehet eleget hangsúlyozni a kellő körültekintést – emelte ki dr. Gombolai Éva. Amennyiben előzetesen hozzáférhető az átváltásra vonatkozó információ, azt ellenőrizzük le.

Amennyiben a fizetési folyamat során kell választanunk, hogy forintban/fix árfolyamon, vagy majd a pár nap múlva aktuális árfolyamon számoljon-e el velünk a bankunk, akkor azt mérlegeljük, hogy pár nap alatt megemelkedhet-e az aktuális árfolyam a fix árfolyam szintjére, ami akár 20-30 F-tal is magasabb.

Amennyiben ennek reális esélyét nem látjuk, nyugodtan válasszuk az aktuális árfolyamon történő elszámolást, és külföldön se válasszuk a forintos elszámolást.

Amennyiben legnagyobb körültekintésünk ellenére is átverve érezzük magunkat, internetes vásárlás esetén ne habozzunk bejelentést tenni a fogyasztóvédelmi hatóság vagy a Gazdasági Versenyhivatal felé.

A tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat kiszorításának első lépése ugyanis mindig a tudatos fogyasztó – hangsúlyozta végezetül a D.A.S. JogSzerviz szakértője.