D.A.S. JogSzerviz: hőségriadó munkavégzés során

A tartós meleg komoly kockázatokat jelenthet, ezért egy sor olyan munkavédelmi előírás létezik, melyet a munkavégzés során a munkáltatónak biztosítania kell – mondták el az Origónak a D.A.S. JogSzerviz szakértői. Amennyiben a munkáltató bizonyíthatóan megszegi a szabályokat, akkor alappal számíthat munkaügyi bírságra is.

A hatályos munkajogi szabályok alapján, a jogszabály egyértelműen a munkáltató kötelezettségeként írja elő a biztonságos munkavégzés körülményeinek biztosítását, valamint az ezzel kapcsolatos költségek viselését – fejtették ki a D.A.S. JogSzerviz szakértői.

A munkavédelemről szóló törvény alapelvként rögzíti, hogy az ezzel járó terheket nem lehet a munkavállalóra hárítani. A gyakorlat azonban sokszor mást mutat.

Munkahelyek munkavédelmi körülményei

Kevesek előtt ismert, azonban létezik egy végrehajtási rendelet, mely a munkahelyek minimális munkavédelmi körülményeit rögzíti. Ez a rendelet – többek között – kitér azokra az esetekre is, amikor egy bizonyos határt meghalad vagy éppen nem ér el a hőmérséklet.

Általános kitétel, hogy a munkaterület helyiségeinek hőmérséklete - a munkavégzés teljes időtartama alatt - meg kell, hogy feleljen az „emberi szervezet számára megfelelő mértéknek".

Hogy mi is a megfelelő érték, ezt nyilván valamilyen módon objektívvá kell tenni, melyre egyértelműen hatással van az, hogy milyen a munka jellege és milyen fizikai megterheléssel jár a munkavállalók számára.

Zárt térben és szabadtéri munkahelyen

A rendelet egy úgynevezett korrigált effektív hőmérsékletet határoz meg és elkülöníti a zárt térben, vagy szabadtéri munkahelyen történő munkavégzést is.

Eszerint, zárt térben, például irodában óránként legalább 5, de legfeljebb 10 perces pihenőt kell biztosítani a munkavállaló számára, amennyiben a korrigált effektív hőmérséklet meghaladja a 24 C-ot.

Ezen felül legalább 30 percenként védőitalt kellene biztosítani a munkavállaló számára, melynek még a hőmérsékletét is előírja a rendelet. Az ivóvíz hőmérsékletének legalább 14-16 C hőmérsékletűnek kellene lennie. Ha már italról van szó, nemcsak az ivóvíz lehet megfelelő, hanem a fenti hőmérsékletnek megfelelő ízesített, alkoholmentes ital is.

Ebben az esetben az ital cukortartalma nem haladhatja meg az ital 4 súlyszázalékát. Valójában nem tűnik életszerű dolognak, hogy bármelyik munkáltató ezt így, ilyen formában ellenőrizné, de kétségtelen, hogy ezt a jogszabály a fentiek szerinti tartalommal írja elő.

A harmadik követelmény pedig a szabadtéri munkahelyen dolgozó személyek védelmére vonatkozik. A rendelet megköveteli, hogy a munkáltató egyértelműen biztosítsa a munkavégzés során, hogy a munkavállalók védve legyenek az időjárás káros következményeitől.

Ebbe a követelménybe sok minden belefér. Így a hőségben például az, hogy a pihenőidőt árnyékos helyen tölthesse el a munkavállaló, vagy számára a leégés ellen sapkát, naptejet biztosítson a munkáltató. Ugyanakkor, az sajnos nem feltétlenül elvárható, hogy a déli órákban munkát ne kelljen végezni.

A rendelet hatálya ugyanakkor nem terjed ki a bányászati tevékenységekre, vagy a halászhajókra, a munkáltató telephelyén kívüli mezőgazdasági, illetve erdészeti területekre, vagy az ideiglenes, illetve változó építési munkahelyekre.

Ami további érdekesség, hogy a munkáltató létesítményein kívül használt járművekre sem alkalmazhatóak a fenti szabályok. Ez utóbbi érintheti például a céges autók használatát. Ezekre a kivételekre más, külön jogszabályok vonatkoznak.

Amennyiben a munkáltató bizonyíthatóan megszegi a fenti szabályokat, akkor alappal számíthat munkaügyi bírságra is – figyelmeztettek végezetül a D.A.S. JogSzerviz szakértői.