D.A.S. JogSzerviz: megszaporodtak az öt éven túli tartozások követelései

Az utóbbi hetekben egyre több azoknak a megkereséseknek a száma, amelyek több mint öt éve állnak fenn – számolt be gyakorlati tapasztalataikról a D.A.S. JogSzerviz szakértője. Dr. Burján Zsuzsanna szerint sok esetben az ügyfél nem is tudott arról, hogy tartozna bármivel is, hiszen az érintett jogviszony megszüntetésére már évekkel korábban sor került.