A fogyasztókat közvetlenül érintő változások várhatók a korábbi, merev, letisztult engedélyesi minőségek tervezett európai uniós fellazításával; ilyen az energiaközösség, a feljogosított fogyasztó és az aggregálási szolgáltatás – hangsúlyozta a Rátky és Társa Ügyvédi Iroda energetikai szakértője. Dr. Tóth Máté szerint az új belépőkön keresztül új lehetőségek nyílnak. A kétrészes, széleskörű tájékoztatást nyújtó írás második részét olvashat, az első itt érhető el.





A Rátky és Társa Ügyvédi Iroda szakértője az írás első részében rámutatott, hogy óriási változások előtt áll az energiaszektor, ám az már kevésbé ismert, hogy ezek a változások miben is állnak.

Véleménye szerint azonban legalább ilyen izgalmas, és a fogyasztókat közvetlenül érintő változások várhatók a korábbi, merev, letisztult engedélyesi minőségek tervezett európai uniós szabályok fellazításával; ilyen az energiaközösség, a feljogosított fogyasztó és az aggregálási szolgáltatás.

Az energiaközösségek

Az első egy teljesen új minőség: sok önálló, de egymáshoz közeli fogyasztó önkéntes és nyitott részvétellel hozhat létre energiaközösséget, és megoszthatják egymással a közösség tulajdonában álló termelő berendezések által termelt villamos energiát úgy, hogy a közösség tagjait, mint végső felhasználókat megillető jogok megmaradnak. Ez ipari parkok, önkormányzati intézmények, lakóparkok szempontjából is izgalmas lehet.

Az energiaközösségek nem csupán a termelésben vehetnek részt, de a fogyasztásban, tárolásban, ellátásban és az elosztásban is. A Rátky és Társa Ügyvédi Iroda szakértője szerint ez utóbbi érdekes kérdéseket vet fel, például abban a tekintetben, hogy elosztóvá is válhatnak-e majd.

Az ipari parkok, irodaházak, bevásárlóközpontok régi baja továbbá az úgynevezett magánvezetéken történő, vagyis „házon belüli" villamosenergia-ellátás, a villamosenergia-továbbadás is.

Dr. Tóth Máté az Origó kérdésére elmondta, hogy az energiaközösségek ezeknek a házon belüli kényszer-kapcsolatoknak is az alternatívájává válhatnak, vagyis megszabadíthatnak a villamosenergia-továbbadás évtizedes nyűgétől.

A feljogosított fogyasztó

Hasonló jelenség a feljogosított fogyasztó. Jelen állás szerint, ha valaki energiát termel, tárol vagy értékesít, akkor – bizonyos méret felett – már tárolónak vagy kereskedőnek fog minősülni, megfelelő engedélyezési kötelezettségekkel.

Az EU tervei szerint azonban bárki fogyasztói jogállását megtartva termelhetne villamos energiát a jövőben, sőt, ugyanígy tárolhat, betáplálhat, tehát értékesíthet is. Nagyon izgalmas új horizont ez kkv-knak, lakóparkoknak, társasház-tulajdonosoknak is.

A Rátky és Társa Ügyvédi Iroda szakértője szerint, ha egy ipari parkban egy vállalkozás, vagy egy lakóparkban egy társasház feljogosított fogyasztóként villanyt állít elő, azt minden további nélkül továbbszolgáltathatja a többi társasháznak pénzért vagy az ipari park többi vállalatának is.

Eközben a maradék villanyt eltárolja, de vesz is, ha szüksége van rá, vagy az olcsóbb, mint a maga által termelt (eltárolt) villany. A feljogosított fogyasztó egy „szuperfogyasztó" lesz a jövőben, olyan, aki nem csupán fogyaszt, de tárol (például: akkumulátoros tárolóval), termel (hűtőház mellé lerakott gázmotorral, a tetőn PV-panellel), sőt, el is adja a saját termelésű villamos energiát.

Mindezt egy helyben maradva, és a legfontosabb: anélkül, hogy elveszítené a fogyasztói státuszhoz tapadó kedvezményeket, lehetőségeket. A feljogosított fogyasztó számára az EU-s tervezetek szerint ráadásul külön kedvezményes hálózati tarifákat is kell majd biztosítani, miközben mindez egyéb fejlesztési-beruházási kedvezményekhez is társulhat, legfőképp a megújuló termelés tekintetében.

Az aggregálási szolgáltatás

Végül az aggregálási szolgáltatás is egy ilyen, az EU által újonnan bevezetni tervezett tevékenységtípus. Dr. Tóth Máté szerint a független aggregátor nem kereskedő, mégis több fogyasztási helyet, termelőkapacitást kapcsol össze és kombinál értékestés, vásárlás vagy aukció céljából a piacon. Előreláthatóan a független aggregátor lényegesen szélesíti az elérhető ellátási lehetőségek körét a korábbi villamosenergia-ellátási szerződésekhez képest.

A kereskedőknek jelent majd nagy konkurenciát, akiknek át kell majd gondolniuk a szerződéstípusaikat és szolgáltatás-csomagjaikat, mivel a verseny új dimenzióját nyitja majd meg az aggregátor. A nagy villamosenergia-kereskedők jobban teszik, ha már most felveszik a hosszú-távú stratégiájukba ezt a tényezőt.

A tervezetek első körben a villamos energiát érintik, de várhatóan követni fogja a villamos energiára vonatkozó EU-s szabályozási csomagot a földgáz is. Mint a Rátky és Társa Ügyvédi Iroda szakérője elmondta, az EU iparági szabályozási dinamikája a következő: az adott energiacsomag előkészítése mindig először a villamos energiát célozza, így volt a korábbi szabályozási korszakokban is, ezeket pedig leképezték a földgázpiaci szabályokban is.

További várható hatások

Ha az EP megszavazza a jogszabálycsomagot, még egy ideig biztosan moratórium lesz az árszabályozás megtartására, a leginkább érintett tagállamok várhatóan élni fognak ennek lehetőségével. Ezért az energiaárakra inkább a verseny új dimenzióinak megnyitása lehet hatással: a helyi szintű megoldások, összekapcsolódások, együttműködések új termék- és szolgáltatástípusok megjelenését eredményezik.

Ezekkel ráadásul a hagyományos piaci szereplőknek versenyezniük kell, a korábbi engedélyesi minőségek mellett megjelenő új szereplők és rugalmas együttműködések az innovációnak is nagyobb teret adnak – technikainak és piacinak egyaránt.

Ahogy a palagáz bő egy évtizede, a villamosenergia-tárolás lehetősége pedig napjainkban eredményez forradalmi változásokat, úgy számos, még meg sem jósolható technológiai innováció fogja forradalmasítani az energiatermelést, szállítást, felhasználást a jövőben is. Ezek az árversenyre is kihatnak, ahogy a szereplők kapcsolódásaira és a piac lehetőségeire is – mutatott rá végezetül dr. Tóth Máté.