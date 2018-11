Egyre népszerűbbek Magyarországon az elektronikus okiratok

Az országhatár sem gátja már a biztonságos, elektronikus szerződésnek és egyre többen kérnek elektronikus közjegyzői okiratot Magyarországon, az ügyfelek kérésére az elmúlt évben már ilyen módon adták ki az okiratok hiteles kiadmányainak mintegy 10 százalékát – hangzott el a Jog jövője címmel megrendezett 30. Közép-európai Közjegyzői Kollokviumon, csütörtökön, Szegeden.





A teljesen elektronikusan kötött szerződések száma ugyanakkor egyelőre elenyésző hazánkban, pedig a technológiai és jogi háttér adott lenne hozzá. Az elektronikusan kiállított, közhiteles közjegyzői okirat szerződésszegés esetén nemcsak Magyarországon, hanem az Európai Unió tagállamaiban is gyors jogérvényesítést – akár közvetlen bírósági végrehajtást – tesz lehetővé.

Jövő évtől a közjegyzők új elektronikus Ügykezelő és kommunikációs rendszere is segítheti a folyamatot, mert lehetővé teszi, hogy a közjegyzők az egész ország területén iratokat és adatokat továbbítsanak közhiteles, elektronikus formában.

Világszerte tömegesen elterjedhet

A modern technológia soha nem látott mértékben könnyítheti a szerződéskötést és támogatja a termékek, szolgáltatások eladását, az eladás nagy földrajzi régiókra való kiterjesztését. A következő évtizedben világszerte tömegesen elterjedhet a tisztán elektronikus szerződéskötés, amely már nem igényli majd a szerződő felek közötti fizikai érintkezést.

A szerződéskötés jövőjét könnyen lehet, hogy a blockchain rendszerekben jelenleg is alkalmazott – a kriptovalutában kötött tranzakciókra létrehozott – okosszerződések jelentik majd, amelyek száma rohamosan nőtt az elmúlt években: az egyik legismertebb blokklánc rendszerben, az Ethereum-ban kötött okosszerződések száma tavaly például meghúszszorozódott, és világszerte okosszerződések létrehozásával kísérletezik már számos bank, pénzügyi szolgáltató, illetve egyes tőzsdék is.

A szerződéskötésnek ez a módja nem véletlenül lehet népszerű, hiszen nemcsak gyors, egyszerű és olcsó, hanem nagy földrajzi távolságokra kiterjedő szerződési forgalmat képes generálni.

Számos új biztonsági kérdés merülhet fel

A tisztán elektronikusan, vagy a kibertérben kötött szerződések azonban számos új biztonsági kérdést vetnek fel, ez is az oka annak, hogy Magyarországon egyelőre nem terjedtek el a szerződéskötés ezen formái.

Évről évre egyre többen – ma már az ügyfelek mintegy 10 százaléka – kérik az okiratok olcsóbb és egyszerűbb hiteles kiadmányait elektronikusan a közjegyzőktől, arra azonban alig akad példa, hogy üzletfelek között a teljes szerződéskötési folyamat is elektronikusan történjen meg – hangsúlyozta dr. Parti Tamás.

A Budapesti Közjegyzői Kamara elnöke szerint a technológiai és jogi háttér ugyan biztosítva van ehhez, mégis több tényező óvatosságra inti a gazdasági szereplőket. A legnagyobb kockázatok a felek azonosítása és a jogérvényesítés területén mutatkoznak, azaz, hogy szerződésszegés esetén számon tudjuk-e kérni szerződött partnerünkön a kötelezettségeket.

Bár az elektronikus azonosítási lehetőségek és a smart szerződések remekül működnek a kibertérben, de lényegében elszakadnak az adós/partner valódi, fizikai személyétől, vagyonától, gazdasági és jogi környezetétől. A fizikai távolság, vagy az EU-n belüli gyors személy és vagyonmozgás lehetősége miatt így az adós, vagy üzleti partner több lehetőséget kap az elrejtőzésre.

Ezért továbbra is szükség van olyan jogi megoldásokra, amelyek az ilyen kockázatok kezelésére megfelelő segítséget nyújthatnak, és a kiberteret összekötik a fizikai valósággal – hangsúlyozta Parti Tamás.

A közjegyzői eljárások képesek támogatni az elektronikus szerződéskötést a szerződők fizikai azonosítása és a jogérvényesítés vonatkozásában is: az ország összesen 315 pontján működő közjegyzők nemcsak kétséget kizáróan tudják azonosítani a szerződő feleket – ez akár a szerződés hatályba lépésének feltétele is lehet –, hanem szerződésszegés esetén, az elektronikus szerződéshez kapcsolt közjegyzői okirat alapján azonnal közvetlen bírósági végrehajtás indítható bárhol az Európai Unió területén.

A közjegyző eljárása tehát a valós fizikai személyhez horgonyozza a kibertérben született szerződést/jogviszonyt, országhatárokon átnyúló módon, kizárva az említett aggályokat – hangsúlyozta Parti Tamás.

A közjegyzői okiratok biztonságos és gyors elektronikus kiállítását 2019-től a Magyar Országos Közjegyzői Kamara új Ügykezelő és kommunikációs rendszere is segíti. A rendszere egységes elektronikus hálózatba foglalja a közjegyzői irodákat, lehetővé téve, hogy a közjegyzők az egész ország területén valós időben együttműködjenek, iratokat és adatokat továbbítsanak közhiteles elektronikus formában – jelentették be a konferencián. A magyar közjegyzők azon dolgoznak, hogy a rendszer mielőbb európai szintre is kiterjedjen.