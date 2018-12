MOKK: egyre tudatosabban ajándékoznak a magyarok

Egyes közjegyzők tapasztalatai szerint karácsonykor az ajándékozási szerződések száma akár háromszorosára is emelkedhet – értesült az Origó a Magyar Országos Közjegyzői Kamara szakértőitől. Egyre tudatosabban ajándékoznak a magyarok, azonban továbbra is kevesen vannak tisztában azzal, kinek, mikor és mekkora illetéket kell fizetni az ajándékozás után, illetve hogy ajándéknak minősül és illetékköteles lehet az is, ha valaki elengedi az adósságunkat.