Az interneten vásárolt karácsonyi ajándék joga (2. rész)

Az e-kereskedelemhez fűződő legalapvetőbb fogyasztói jog az elállási jog. Ha bármilyen okból nincs szükség a megrendelt termékre, akkor az az átvételtől számított 14 napon belül indokolás nélkül visszaküldhető a kereskedőnek.





Az e-kereskedelemben a fogyasztónak nincs lehetősége a vásárlás előtt a terméket ténylegesen megtekinteni, és konzultálni az eladóval. A webáruházaknak ezért részletes tájékoztatást kell adniuk elérhetőségeikről és cégadataikról, és a vásárlókat elállási jog illeti meg.

A fogyasztóvédelmi ellenőrzések tapasztalata alapján a honlapokról gyakran hiányoznak az elérhetőségi adatok és egyéb előírt információk. Közzétételük pedig azért is fontos, mert azok alapján láthatja a vásárló, hogy melyik országból, milyen típusú vállalkozástól rendel.

A magyar nyelvű honlap, a „.hu" végződés, valamint a magyar nyelvű reklámok nem garantálják, hogy a rendelés hazai webáruházból történik. Az utólagos terméktámogatás és igényérvényesítés külföldi kereskedőkkel szemben nehezebb.

Speciális többletjogok

Az elállási jog a vásárlót a megrendelés és kiszállítás közötti időszakban is megilleti. Az is lényeges, hogy elálláskor a termék ára mellett a kiszállítás díját is vissza kell kapnia a fogyasztónak, a fizetéssel azonos módon a termék visszaérkezését követő 14 napon belül.

A kereskedő az elállási jogot nem kötheti többletfeltételhez, mint például a bontatlan csomagolás, számla megléte stb., viszont fontos, hogy az elállási jog nem korlátlan, például CD-re, DVD-re, egyedileg készített termékre nem vonatkozik.

Internetes vásárlás esetét véve, fontos hangsúlyozni, hogy az elállást írásban, igazolható módon szükséges a fogyasztónak megtennie, illetve saját költségén kell a megrendelt árut a vállalkozásnak visszajuttatnia.

Nem csak a vételárat jogosultak visszakapni ebben az esetben, hanem a teljes kifizetett összeget beleértve az eredeti szállítási költséget is, ha volt ilyen.

Akár üzletben vásároltunk, akár internetről rendeltük a terméket, ha hibásnak bizonyul, a kereskedő nem követelheti meg, hogy a fogyasztó azt eredeti, gyári csomagolásban küldje vissza. Ez a feltétel jogellenes.

Az elállás joga alól kivételt képeznek a romlandó termékek vagy többek között az az eset, ha a megrendelt CD-t vagy DVD-t a vásárló már felbontotta, esetleg a terméket magánszemélytől vásárolta.

Érdemes képernyőfotót használni

A próbavásárlások tapasztalatai alapján a webáruház és termék kiválasztását követően a rendelés lépéseinél érdemes képernyőfotóval rögzíteni az árat, szállítási határidőt és díjat, mert azok mértéke a vásárlási folyamat végére változhat.

A termék árát, a szolgáltatás díját egyértelműen, adóval és egyéb járulékos költségekkel, például szállítási díjjal együtt kell feltüntetni.

A webáruházak többféle szállítási lehetőséget és fizetési módot biztosítanak a vásárló részére, utóbbiak közül a legbiztonságosabb az utánvét.

Előre fizetés esetén a bankkártya használatkor visszaterhelésre (chargeback) van lehetőség, ha a kifizetett termék nem érkezik meg.