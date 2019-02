D.A.S. JogSzerviz: ellenőrizni kell a behajtócégek követelését

Elévült, jogtalan vagy tisztázatlan követelés esetén annak igazolása és érvényesítése jogi úton a követeléskezelő feladata. Ennek hiányában végrehajtásra sem lesz jogosult, a felszólítások fenyegető hangneme arra önmagában nem elegendő – mondta el az Origónak a D.A.S. JogSzerviz szakértője.





Dr. Gombolai Éva kifejtette: sok esetben derült égből villámcsapásként érkezik egy levél behajtócégtől, melyben olyan mondatok szerepelnek, mint a „bírósági végrehajtás elkerülése érdekében" vagy „felhívjuk szíves figyelmét, hogy a követelés nem teljesítése hatósági végrehajtást von maga után".

Az ehhez hasonló megfogalmazások sokakat arra késztetnek, hogy a felszólításban megjelölt összeget azonnal átutalják a megadott számlaszámra, még akkor is, ha szinte teljesen biztosak benne, hogy a követelés nem jogos.

Ellenőrizzük a követelést

Ilyen esetben mindig az alábbi lépéseket kövessük. Első körben ellenőrizzük, hogy pontosan honnét érkezett a felszólítás – hangsúlyozta a D.A.S. JogSzerviz szakértője.

Amennyiben közjegyzőtől, bírósági végrehajtótól, úgy a felszólítást vegyük komolyan, ahhoz ugyanis ténylegesen fűződhetnek jogkövetkezmények. Közjegyzői fizetési meghagyás esetén ellentmondást kell benyújtanunk ahhoz, hogy az ne legyen azonnal végrehajtható.

Bírósági végrehajtói megkeresés esetén már folyamatban van a végrehajtás, így még korlátozottabbak a lehetőségeink, melyre külön írásban fogunk visszatérni.

Nincs hatósági jogköre a követeléskezelő vagy behajtócégeknek

Követeléskezelő vagy behajtócég esetén azonban teljesen indokolatlan kétségbe esni. Ezek a cégek ugyanis hatósági jogkörrel nem rendelkeznek, így végrehajtható okirat hiányában nincs lehetőségük végrehajtást indítani.

A felszólítás megfogalmazásában és hangnemében ugyan riasztó lehet, de annál fontosabb, hogy higgadtan álljunk a kérdéshez.

Tehát ellenőrizzük, a levélben megjelölt követelés eredetileg kihez tartozik, hiszen legtöbb esetben engedményezett követelésről van szó.

Ez azt jelenti, hogy a jogosult, vagyis akivel mi feltehetően szerződést kötöttünk (pl. telefontársaság, pénzintézet, stb.), az eredeti tartozást értékesítette egy behajtásra szakosodott cégnek. A tartozásunk tehát csak akkor áll fenn, ha az eredeti cég felé tényleg nem teljesítettünk valamilyen fizetési kötelezettséget.

Az engedményezést igazolniuk is kell, ennek megtörténtéig semmiképpen ne fizessünk. Tudnunk kell azt is, hogy a követeléskezelő cég felé is érvényesíthetjük mindazon kifogásainkat, amelyek az eredeti céggel szemben fennállnak.

Ilyen kifogás legtöbb esetben a tartozás elévülése. 2014. március 15. napja óta az írásbeli felszólítások sem szakítják meg az elévülést, így bármennyire is fenyegető egy követeléskezelőtől érkező levél, az sem azonnali végrehajtásra, sem az elévülés megszakítására nem alkalmas.

Elévült, jogtalan vagy tisztázatlan követelés esetén annak igazolása és érvényesítése jogi úton a követeléskezelő feladata. Ennek hiányában végrehajtásra sem lesz jogosult, a felszólítások fenyegető hangneme arra önmagában nem elegendő – mutatott rá végezetül dr. Gombolai Éva.