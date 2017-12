Vicces a kutyusfürdetés, de vigyázzanak a szörnycsúzlikkal

Jön a karácsony, így pedig nem kevés anyuka és apuka haját tépve gondolkodik azon, milyen ajándékot is kapjanak a gyerekek. Társasjátékból hatalmas a kínálat, mi például megtaláltuk a Ne ébreszd fel a papát! klasszikus 2017-es változatát, de ajánlunk állat- és jármű hangot kiadó szívószálat is és megmutatjuk, melyik szörnyes gumicsúzlival vigyázzanak.

Trendi társasjáték

Horváth Dávid játékokat tesztelő youtuber. Nem, nem gamer, aki számítógépes- vagy videójátékokkal foglalkozik, hanem gyerekeknek szóló játékokat tesztel rövid, lényegretörő, de szórakoztató formában. Ő mutatja be a Pancs Mancs nevű társasjátékot, ami a maga egyszerűségével mégis izgalmat és szórakoztató elfoglaltságot biztosít az egész családnak. Már, ha nem baj, hogy az egész lakás vizes lesz a játéktól és bizony elő kell venni a felmosót is a takarításhoz.

A játék lényege ugyanis az, hogy ki tudja megfürdetni a kádban fekvő kutyust? A társasjáték középpontjában egy szőrös kutya áll. A játékosoknak körbe kell jutniuk a táblán, mielőtt a kutya megelégeli a fürdést, és megrázza magát. Ha lerázza magáról a vizet, minden játékosnak vissza kell mennie a start mezőbe. Az nyer, aki körbeér, mielőtt az eb végzett a fürdéssel! A játék 3 darab AA ceruzaelemmel működik, a csomagolás az elemeket nem tartalmazza. A Pancs Mancs társasjáték tartalma: 1 db játéktábla, 4 db bábu, 4 db zseton, 1 db dobókocka.

Árát tekintve a különböző webshopos kutatásaink alapján a játékhoz 5500-8000 Forint közötti összegért lehet hozzájutni.

Röfögő, bégető és sípoló szívószálak

Ez az ajándék egyfelől segít megismerni a gyerekeknek az állatok és egyes járművek hangját, másfelől a szórakoztató jellegével veszi rá azokat a kisgyerekeket az ivásra, akik hajlamosak erről megfeledkezni. Állatosból van tehén, ló, bárány és malac. A szívószál közepén egy állat látható. Miközben áthalad a folyadék a szívószálon, a háziállat vicces hangokat ad ki magából, és amint elfogyott az üdítő, elhallgat és várja, hogy újratöltsék a poharat! A hangadáshoz 3 db LR44 gombelemmel kell, amiket a csomagolás nem tartalmaz. A játékok külön kaphatóak.

Ára 1600-1700 Forint körül mozog.

De van belőle járműves is, ahol mozdony, autó, repülő vagy traktor ad ki hangot. Más kérdés, hogy nincs-e ugyan erre a célra olcsóbb megoldás vagy azonos összegért jobb játék? Aki akar, bizonyára talál.

Repülő Szörnyek céltáblával

A játék lényegében egy modernkori csúzli, a kérdés már csak az, hogy a játékos kilövővel vagy ujjal tud pontosabban célozni? A Whacky Shots Repülő Szörnyek céltáblával készletben egy kilövőt, poharakat, céltáblát és csúzlikat találni. A csúzlik puha gumiból készültek. Oda kell viszont figyelni arra, hogy a videós javaslatával ellentétben ne egymást lövöldözzék a gyerekek, mert könnyen lehet belőle sírás.

A játék ára 500 Forinttól egészen 4000 Forintig is elmehet, mert többféle verzió és összetétel is van belőle. Akit zavar az ára, az könnyen találhat veszélytelenebb és praktikusabb játékot is, már ami az ár-érték arányt jelenti.