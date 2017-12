Ajándékozzon egy feledhetetlen élményt karácsonyra

Amennyiben idén egyedi ajándékkal szeretné meglepni szeretteit, szerencséje van; a szolgáltatók a lehetőségek egész tárházával várják az élményeket kutatókat. Egy különleges vacsora, egy adrenalin növelő kaland, egy feledhetetlen utazás: pár kattintással elérhető.

Az adrenalin szerelmeseinek

A legtöbb autós gyakran morfondíroznak a reggeli csúcsban araszolva, hogy szívesen kipróbálna egy igazán gyors autót, és átélné a korlátlan sebesség mámorát. A hazai kínálatban éppúgy megtaláljuk a Formai 1-es versenyautó-vezetést, mint a rally élményt, vagy a driftelés izgalmait.

A vezetés szerelmesei természetesen szinte minden járművet tesztelhetnek a MonsterTrucktől a repülőgép szimulátoron át a luxus járművekig. Férfiak és sebességet kedvelő hölgyek számára ideális választás lehet egy-egy ilyen program, hiszen nem mindennapi élményt nyújt a különleges járművek vezetése.

Akik azonban más típusú élményekre vágynak, azok számára is széles a kínálat. A különleges izgalmak kedvelői számára jó választás lehet a szabadesés szimulátor, a különböző tandemrepülések és a tandemugrás, a virtuális valóság lehetőségei, a különféle búvár-élmények, a lövészet, vagy az extrém sportok.

Ezek az adrenalin növelő programok segítenek néhány percre kiszállni a mókuskerékből, és ki tudja, talán épp most találja meg az ajándékozott az új hobbiját?!

Társasági programok

Amennyiben társasággal tervezne programot, a szabadulószobák rengeteg izgalmas témával készülnek a fejtörők kedvelői számára. Ezek a programok mindig egy fantáziadús történetet mesélnek el a szereplők aktív részvételével.

A cselekmény általában olyan izgalmas és rejtélyes világokat tár fel, mint a kalózok, vagy szamurájok élete, de találunk tudományos, sőt akár a jövőben játszódó játékokat is. A feladat, hogy különböző fejtörők segítségével kiutat találjunk a szobá(k)ból. Kortalan szórakozás, és fejleszti a kreativitást is.

Jó választás lehet egy szerepjáték est is, vagy az extrémebb kihívásokat szerető társaságok számára ideális az adrenalin növelő paintball, nerf, vagy laser tag.

Természetesen a hagyományos társasjátékok, mint a Tabu, az Activity, vagy a Dixit sosem mennek ki a divatból, és nagyszerű élményt jelentenek egy kreatív és szórakozni vágyó társaság számára.

Egyéb élmények kedvelőinek

Természetesen a kínálatban olyan különleges élmények is találhatók, amelyeknek más fajta izgalmakat tartogatnak. A művészeteket kedvelők számára ajándékozhatunk élményfestést, szépirodalmi kurzust, vagy meglephetjük szerettünket egy jól megválasztott mozijeggyel, esetleg a kedvenc színházába szóló éves bérlettel.

Amennyiben gasztronómiai élménnyel kívánja meglepni szerettét, a lehetőségek szinte megszámlálhatatlan módon vannak jelen a szolgáltatók kínálatában a különleges romantikus vacsorától egészen a „főzd magad" gasztrokalandig. Érdemes végigböngészni az összes lehetőséget, hogy a lehető legjobb csomagot válasszuk. Párok és társaság számára is ideális program.

A szolgáltatások száma végtelen, érdeklődjön a programok honlapján, és ajándékozzon egy feledhetetlen élményt karácsonyra!