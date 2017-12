A legjobb ajándékötletek házi kedvenceinknek

Hamarosan beköszöntenek a meghitt, hangulatos, családdal töltött ünnepnapok. Ne feledjük, hogy házunk kis kedvence is örömmel keresgél meglepetést a fa alatt. Gondoljon az ő örömére is! Azon túl, hogy háziállataink számára a legnagyobb ajándék, ha kicsit még több figyelmet szentelünk nekik, egy számukra kedves ajándékkal is meglephetjük őket.

„Mindig bejön"

Talán nincs nagyobb ajándék házi kedvencünk számára annál, mint ha jókat játszunk velük. Az örök slágertermékek, mint a labda, bot, gombolyag, kötél, frizbi, gumiállat a legtöbb kisállat számára ideális meglepetés, sőt ha ezek „ünnepi" kiadását választjuk, még a karácsonyi dekorációba is illeni fognak.

Ugyanakkor csináltathatunk a jeles alkalomból egy alkalmi nyakörvet, vagy egy divatos bilétát, amely nemcsak praktikus, hanem különleges megjelenést kölcsönöz kedvencünk számára is.

Finom és egészséges

A karácsony természetesen a finomságokról is szól. Háziállataink számára is beszerezhetünk néhány különleges ínyencséget: a szokásostól eltérő jutalomfalatot, fogtisztító harapnivalókat, és más vitaminban gazdag eledelt.

Kedvenceink talán még nálunk is jobban szeretik a hasukat, járjunk a kedvükben az ünnepek ideje alatt, ugyanakkor gondoljunk az egészségükre is, nagyon hálásak lesznek érte.

Ha eddig halogattuk egy új fekhely, párna vagy takaró beszerzését bundás barátunk részére, itt az alkalom, hogy megvásároljuk! A téli szürke, hideg időben kedvencünk is szívesen szunyókál a kellemes, meleg, puha kuckóban. Amennyiben ez utóbbi felújításra vagy cserére szorul, járjunk az állat kedvében, és tegyük meg a szükséges lépéseket!

Kistestű kedvencünket akár egy meleg ruhával, esőkabáttal is meglephetjük.

Egzotikus állatok számára ideális ajándék lehet a lakóhelyen elhelyezett új látványelem, vagy akár néhány alkatrész cseréje: egy új szikla vagy növény a terráriumban, esetleg az akvárium korszerűsítése.

Amennyiben tárgyi ajándék helyett élménnyel lepné meg kedvencét, ajándékozzon számára egy kis otthoni „wellnesst": alapos fürdéssel, fésülgetéssel, masszírozással és persze sok-sok simogatással egybekötött kényeztetést.

Előfordulhat, hogy kisállatunk nem szeret fürdeni vagy alaposan fésülködni. Ha lehet, ne épp karácsonykor rontsuk el az örömét azzal, hogy próbáljuk megkedveltetni vele az ilyen tevékenységeket. Azonban kérhetjük szakember segítségét is, hiszen az állat közérzetének, bundája egészségének egyértelműen jót tesz a gondoskodás. Ha a családban van valakinek háziállata, akár kozmetikai utalványt is ajándékozhatunk, ezzel mind a gazdinak, mind négylábú társának örömet szerzünk.

Kedvenceink hálásak a törődésért, szenteljünk nekik elég időt az ünnepek alatt is!