Ocsmány és pepecselős lehet a végeredmény

Bármennyire is jó ötletnek tűnik egy készségfejlesztő játék, fontos felmérni, mekkora Pablo Picasso is valójában szemünk fénye. Egy jól irányzott kreatív játék könnyen végződhet kifejezetten randa végeredménnyel, bár az nem kérdés, hogy a családot könnyen összehozza a közös program.

Játékteszt Dávid, egy gyerekjátékokra szakosodott youtuber, aki egyik nap pukizó pandát, másik nap zombi-malac-embert mutat be nézőinek és mondja el róluk nem ritkán karcos, de praktikus véleményét. Tőle ez alakalommal három, a kreatív készségeket fejleszteni hivatott játékot válogattunk ki. Ilyet mindig jó adni, mert nem 5 perces elfoglaltság, ami aztán a polcon landol a többi akciófigura között. Igen ám, de ehhez vagy nem árt a szülői segítség vagy eleve kicsit kreatívabbnak kell legyen a csemete.

Ocsmány, randa karkötő

Ha nem segít a szülő és a meglepni kívánt kisgyerek sem tartozik a legügyesebbek közé, akkor bizony pazarló pancsolás és brutális végeredmények születhetnek kreatív alkotás helyett. Elég ehhez megnézni egy felnőtt ember szerencsétlenkedését. Dávid videója kifejezetten tanulságos: ízlés nélkül könnyű "hányás-színű" karkötőt festeni. Éppen ezért, ahogy a videóban is elhangzik, mi is inkább bizonyítottan kreatív gyerekeknek ajánljuk.

Árát tekintve a Magic Dipnél akár 5 ezer forint is lehet a különbség,

attól függően, hol vesszük meg. Mi találtunk a neten

2700 forinttól egészen 7500 forintig is ugyanolyan készletet.

A 3D-s rajzoláshoz nem árt pár felnőtt

Tuti és kifejezetten trendi játék a 3 dimenziós rajzolás nyomtató tollal. A gyerekeknek szánt 3Doodler Start fiatalokra lett szabva. Például biztonságosabb, a gyerekek kezéhez kényelmesebben alkalmazkodik a formája és leegyszerűsítettebb a használata, mint nagytestvérének a 3Doodler Create-nek. Az eszköz a 3D nyomtatók elvén működik, vagyis felmelegített műanyagot ereszt ki a hegyén. Az anyag azonnal megszilárdul, ahogy elhagyja a tollat, így kézzelfogható tárgyak alkothatók vele. Gyerekeknek szánt verziója egyébként környezetbarát, lebomló anyaggal dolgozik, ami a gyártó állítása szerint egészségügyi kockázat nélkül lenyelhető. Nem elhanyagolható, hogy nincsenek forró alkatrészei, így nem kell félni attól sem, hogy véletlenül megégeti magát ifjú használója.

Az alapcsomag 23 ezer Forint, míg a szupercsomag már 40 ezerbe kerül,

de a kiegészítők se olcsók, az öko-pálcikák 2490 Forintba, a DoodleBlokk sablonok 8 ezerbe, míg az alkotókészletek 14 ezerbe kerülnek.

Pepecselős, de nem csak a kislányok őrülnek meg érte

A Pom Pom Wow dekor stúdiókészlet kipróbálásához Dávid már női segítséget is igénybe vett, így videójában B. Nagy Réka, énekessel mutatják be együtt, hogyan lehet dekorálni. A dekorálás tökéletes játék minden olyan lánynak - sőt, Réka felnőtt nőknek is ajánlja -, akik színesebbé tennék saját eszközeiket, kezdve a naplótól, a tollakon át, akár a mobiltelefontartó tokokig. De az erős ragasztónak köszönhetően felragad hátizsákra, füzetre, fényképkeretre, cipőre is. A dekorátor készletben egyébként 75 darab pompon van 4 különböző színben, 85 darab öntapadós ragasztókorong (szalagon), 1 darab csillámragasztó stift, 2 darab filctoll, 1 darab ecset, 4 darab vízfesték, 8 darab cserélhető pompontartó, 4 darab alátét, 1 darab festőrongy, ragasztószalaf-adagoló és vizestálca.

Árát tekintve 12 500 Forint.

