A karácsonyi ajándékvásárlás előtt adunk pár tippet, mire érdemes odafigyelni az egyes játékok kiválasztásakor. Játéktesztelő youtuberünk videói közül ez alkalommal a nagy klasszikust Barbie-t vettük górcső alá.

Barbie busz brutális áron

A Barbie Dream Camper, magyarul álom lakókocsi hatalmas méretű játék, ugyanis az autó szétnyitásával több mint 60 centiméteres játéktér keletezik. Ebben van kemping szett, éjszakázásra alkalmas helyiség, csúszdával és lépcsőkkel felszerelt medence, oldalról megközelíthető konyha és fürdőszoba. Ez elsőre nem kevés történet eljátszásához alkalmas, de ha meglátja az árát, biztosan elgondolkodik, nem fogja-e gyereke 3 nap után betolni a többi játék közé.

Árát tekintve ugyanis meglehetősen borsos, ugyanis 40 ezer Forint fölött van.

Zenélő, prüszkölő paciparty

A Barbie Dream House intelligens lova reagál az érintésre és a hangra, ahogy az a videóban is látható, be sem áll a szája. 30-nál is több reakcióra képes, úgy mint előre sétálás, teljes kört tud fordulni és játék közben nyeríteni. Három különböző dalt tud lejátszani, sőt három különböző táncot is bemutat. Kikefélhető a sörénye. Viszont, ahogy a videóban is látszik, stabil, sík terepre van szüksége, különben megbotlik és eldől a játék.

28-35 ezer Forint között kapható a játék, vagyis érdemes a szülőknek is beszállni, ha nem akarják, hogy pár nap alatt a polcon kössön ki.

Csillámhaj helyett agyvérzést lehet kapni

A történet szerint Barbie randizni készül. Ken hívta el őt estére, és a legjobb formáját szeretné hozni. Vett is egy új ruhát, azt is tudja, hogy a sminkje milyen lesz, de a haja?! Nem tud vele mit kezdeni, és kezd rettentően kétségbe esni, hogy mit fog kihozni a szőke zuhatagból. Begöndörítse? Feltűzze? Összefogja? Esetleg kontyot csináljon? Semmi sem felel meg egy Kennel töltendő estéhez. De eszébe jutott egy ötlet! Csillámhajat csinál magának!

Ára 7-9 ezer Forint között alakul, kérdés megéri-e?

Csak az a baj, hogy egyedül nehéz ezt megoldani, úgyhogy mindenképp a lányok segítségére lesz szüksége! Akiknek csak annyi a dolguk, hogy válasszanak le egy tincset Barbie hajából, és csillogó hajdíszekkel csinosítsák ki. Igen ám, csakhogy tesztelőnknek sem mentek simán a dolgok, a csillámpor pedig egyre csak fogy, márpedig azt csak teljes szettben lehet venni a babával együtt...