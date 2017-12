Így készíthet szaloncukrot házilag

A szaloncukor elengedhetetlen kelléke a karácsonynak, nem csak enni szeretjük, de karácsonyfadíszként is jól mutat. A boltban kapható szaloncukrok nem feltétlenül jó minőségűek, az íze is elég mű, ha pedig a „márkásat" választjuk, akkor nem is olcsó. Most megmutatunk három klasszikus ízű szaloncukrot, zseléset, kókuszosat és marcipánosat, amit akár otthon is könnyen elkészíthet.