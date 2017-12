Így készül a tökéletes halászlé

Tradicionális magyar étel, csak úgy, mint a töltött káposzta. Az ilyen ételek esetében tudjuk, hogy elkerülhetetlen a „nekem senki ne mondja meg, hogy ez a tökéletes recept, mikor a nagymamámról rám maradt recept az igazi" - szóval tudjuk, hogy ahány ház annyi szokás. Viszont ne felejtsük el, hogy minden évben vannak olyanok, akik először ugranak neki ennek a feladatnak és szeretnék, hogy jól sikerüljön és az egész család elégedett legyen a karácsonyi fogással. Lehet hogy a nagyi nem hagyott receptet, vagy már nem lehet rendesen elolvasni, mert a macska megrágta minden szélét, szóval van az a helyzet, amikor az internetet hívjuk segítségül.

Karácsony=hal?

A karácsony az év azon időszaka, amikor a magyar ember a legtöbb halat eszi. Az ünnepi időszak alatt annyi halat eszünk, mint az év többi napján összesen, szóval ezt tényleg komolyan kell venni. A hal egyébként rendkívül egészséges, így bátran fogyasszuk egész évben, ne csak a karácsonyi ünnepek alatt.

A jó halászlé titka először is az, hogy lehetőleg ne egyfajta halból készüljön. Sokkal finomabb és ízesebb lesz az étel, ha legalább háromféle halat használunk fel hozzá; pontyot, keszeget, harcsát csukát, kecsegét.

Ha megvannak a halak, a második nagyon fontos alapanyag a fűszerpaprika. Ne spóroljunk ezen, higgye el, tényleg teljesen más az íze egy jó minőségű fűszerpaprikának, mint olcsóbb társaiknak.

Jó, de szegedi vagy bajai, esetleg tiszai legyen az a halászlé? Tésztabetéttel vagy anélkül?

Azt is el kell döntenünk, hogy melyik verziót szeretnénk elkészíteni, mivel természetesen számos „az igazi" elkészítési módja van. Két markáns különbség van, az egyik iskola szerint először alaplé készül, majd ebbe kerül a hal, másik verzióban egyszerre minden belekerül és tészta is készül mellé. Ezután jön a többi különbség, mennyire legyen csípős, kell-e bele paprika, paradicsom, leveskocka és a többi.

Mi most egy szegedi verziót mutatunk.

Hozzávalók:

1 kg ponty

50 dkg harcsa

25 dkg keszeg

25 dkg vöröshagyma

2,5 dkg fűszerpaprika

8 dkg csemegepaprika,

5 dkg paradicsom

2 db erős paprika,

só, bors, ízlés szerint

Elkészítés:A halakat megtisztítjuk, leöblítjük, az ikrát és tejet pedig tegyük félre. A halak fejét, valamint a farkát, a felszeletelt vöröshagymával feltesszük főni, annyi vízzel, amennyi bőségesen ellepi, így közepes lángon elkezdjük főzni az alaplevet. Közben a halak törzsét 2 cm-es szeletekre vágjuk. Sózzuk, fűszerpaprikával meghintjük és félretesszük. Az alaplevünket is sózzuk és nagyjából egy órán át lassan forraljuk. Ezután hozzáadjuk a fűszerpaprikát, és addig főzzük, míg a hal puha nem lesz és a húsa a csontokról leválik. A hallevet leszűrjük és ráöntjük a félretett halszeletekre, ikrára, tejre, majd ismét ízesítjük és lassan tovább forraljuk. Negyed óra elteltével adjuk hozzá a felaprított csemegepaprikát, a paradicsomot és az erős paprikát is. 10 perc alatt készre főzzük.