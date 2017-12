Zserbó nélkül nincs karácsony

Egyre közelebb vagyunk az ünnepekhez és természetesen a menü elengedhetetlen alapanyaga a dió, márpedig ha dió, akkor értelemszerűen a zserbó is az ünnepi asztal részét képezi. Most mutatunk a zserbóhoz egy jól bevált receptet azoknak, akik idén készítenék el először, illetve ha már unja, vagy éppen nem a kedvence a zserbó, akkor készítsen a dióból isteni tortát! Garantált a siker.

Zserbó

Az igazi zserbó három fő összetevőből áll; csoki, dió és a sárgabarack lekvár. Nagyon fontos, hogy a sikerhez, hogy jó minőségű lekvárt használjunk, lehetőleg házi, általunk készített lekvárt, de ha erre nincs mód, akkor is szánjunk rá időt, nézzünk körül a piacokon és ne az akciós bolti, silány minőségű sárgabarack lekvárral készítsük.

Hozzávalók:

A tésztához:

50 dkg liszt

25 dkg vaj

20 gramm élesztő

1 tojás

1 dl tej

1 mokkáskanál cukor

1 mokkáskanál só

A töltelékhez:

40 dkg dió

15 dkg porcukor

800g sárgabaracklekvár

A bevonathoz:

5 ek cukrozatlan kakaópor

5 ek porcukor

7.5 ek forró víz

80 g vaj

Elkészítése:

Először a tésztát készítjük el. Ehhez az élesztőt és a cukrot futassuk fel meleg tejben. A liszthez morzsoljuk a hideg vajat és hozzáadjuk a sót. Hozzáadjuk a tojást és a már felfuttatott élesztőt és jól összegyúrjuk.

Az így kapott tésztát osszuk fel négy egyforma egységre, majd ezekből gombócokat formálunk, egy tálba téve, letakarva 1 órán át pihentetjük (kelesztjük).

A töltelék elkészítéséhez daráljuk le a diót, adjuk hozzá a porcukrot, majd keverjük össze. A rétegezéshez osszuk el három lehetőleg egyenlő részre. A lekvárt is ugyanilyen módon osszuk el három egyenlő részre.

Ha a tészta megkelt, elkezdhetjük a nyújtását. A tésztagolyókból egyet vegyünk ki, majd egy lisztezett felületen nyújtsuk a tepsink méretére. Az így kapott első tésztalapot sütőpapírral bélelt tepsire helyezzük. Ezután megkenjük a lekvár egyharmadával, és rászórjuk az egyharmad diós tölteléket is. Ezután a maradék két gombóc tésztával és a töltelékekkel megismételjük ugyanezt a folyamatot. A negyedik tésztalap lesz a sütemény teteje, ezzel fejezzük be a rétegezést. Egy villa segítségével szurkáljuk be a tésztát lehetőleg úgy, hogy minden réteget átszúrjon.

180 fokra előmelegített sütőben 40 perc alatt aranyszínűre sütjük.

Ha elkészült, kivesszük és hagyjuk kihűlni, majd ezután teszünk az asztalra egy sütőpapírt és határozott mozdulattal ráfordítjuk a süteményt. Levesszük a sütőpapírt, és így hagyjuk teljesen kihűlni.

A bevonathoz összekeverjük a kakaóport, a porcukrot, és kis adagokban adagoljuk hozzá a forró vizet. A végén adjuk hozzá a vajat és keverjük el simára. Az így kapott masszával bevonjuk a süteményt, majd hagyjuk megdermedni rajta. A süteményt akár egy-két éjszakára is hagyhatjuk pihenni, így még finomabb lesz.

Diós torta

Azoknak ajánljuk ezt a tortát, akik nem szeretik a zserbót, vagy éppen már unják, de élnek-halnak a diós süteményekért és el sem tudják képzelni nélküle a karácsonyt. Ez a torta a dióról szól, egyszerűen mesés, és ha az ember elkezdi enni, alig lehet abbahagyni.

Hozzávalók:A tortához:

1 evőkanál liszt

20 dkg dió

9 tojás

9 púpos kanál kristálycukor

1 kávéskanál fahéj

1/2 citrom leve

reszelt citromhéj

rum

A krémhez:

20dkg dió

1,5 dl tej

20 dkg porcukor

1 csomag vanília

20 dkg vaj

1 kanál rum

1 kávéskanál fahéj

Elkészítése:A diót ledaráljuk és hozzáadjuk a fahéja és a lisztet. A tojásokat szétválasztjuk, külön a fehérjét és külön a sárgáját. A tojásfehérjét kemény habbá verjük. Ebbe a habba keverjük fokozatosan cukrot, a tojássárgáját, végül az összekevert diót. Ehhez a masszához adjuk hozzá a többi hozzávalót, vagyis a fél citrom levét, a citrom reszelt héját.

A tortaformát vajjal kikenjük és egy pici liszttel vagy zsemlemorzsával megszórjuk, majd beleöntjük a kész masszát. 180 fokra előmelegített sütőben kb. 25-30 percig sütjük.

Amíg sül a torta alapja, elkészítjük a krémet. Ehhez a darált diót leforrázzuk a tejjel, majd kihűtjük. A vajat felverjük a vaníliával és a porcukorral, majd ezt, valamint a fahéjat és rumot is hozzáadjuk a dióhoz. Ezzel el is készült a krém.

A kihűlt tortát kettévágjuk, rácsepegtetjük a kevés rumot, majd megkenjük a krémmel. A torta tetejét és oldalát is megkenjünk a krémmel, majd meghintjük dióval. Ízlés szerint reszelt csokoládét is keverhetünk hozzá.