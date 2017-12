Ez a karácsonyi süti szilveszterre is tökéletes

Számos olyan sütemény van, amire azt mondjuk: ezt kötelező elkészíteni karácsonykor. A mézes krémes is tipikusan egy ilyen sütemény. Ha eddig nem készítette soha, vagy csak idén nem került a karácsonyi menü részeként az asztalra, akkor érdemes szilveszterre elkészíteni, hiszen isteni finom és alig lehet abbahagyni.

Mézes krémes

A zserbóhoz hasonlóan, ennek a süteménynek is számos elkészítési módja létezik. Van, amelyik lekvárral és van, amelyiknek grízes töltelékkel készül. Most azonban a családi receptünket receptet osztom meg, ami lekvár és gríz nélkül készül, de így is mennyei finomság.

Hozzávalók:

Tésztához:

6 dkg margarin

12 dkg cukor

2 tojás

2 evőkanál méz

50 dkg liszt

1 kávéskanál szódabikarbóna

Krémhez:

6 dl tej

6 evőkanál liszt

25 dkg margarin

20 dkg porcukor

4 csomag vanília

fél csomag vanilíás pudingpor

2 evőkanál kakaópor

Csokimázhoz:

5 dkg vaj

7 dkg cukor

1 dkg kakaópor

2 evőkanál víz

Elkészítése:

A tésztához gőz felett forróra keverjük a margarint a cukorral, a tojással és a mézzel. A gőzről levéve hozzáadjuk a lisztet és a szódabikarbónát és egy masszává gyúrjuk. Három lapot nyújtunk ki a kapott tésztából. 180 fokra előmelegített sütőben 5-6 perc alatt világosbarnára sütjük.

A krémhez a lisztet megfőzzük a tejben, és a fél tasak pudingport, amíg egy sűrű, dara szerű állagot nem kapunk. Ha kihűlt, a margarint és a porcukrot habosra keverjük, majd hozzáadjuk a lisztes masszához, amíg krémet nem kapunk. Ezután a kapott krémet elfelezzük. Egyik felébe három csomag vanilíát, a másikba egy csomag vaníliát és a kakaóport tesszük.

A legalsó tésztalapra tesszük rá a kakaós krémet, ráhelyezzük a második tésztalapot, majd ennek a tetejére kenjük a vaníliás krémet és helyezzük rá a harmadik lapot.

Ezután elkészítjük a csokimázt. A cukrot a kakaóporral és a vízzel összeforraljuk, majd belekeverjük a vajat. Ezután a bevonatot rákenjük a harmadik tésztalap tetejére. Ezzel el is készült a mézes krémes süteményünk.

Hűtöbe téve pihentetjük a süteményt legalább 1 napig, hogy megpuhuljon.