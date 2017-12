Így készül a hagyományos újévi lencsefőzelék

A hagyomány szerint a lencse bőséges fogyasztása az év végén és az új év első napjaiban gazdagságot hoz a következő esztendőre. Mindemellett a lencse nagyon egészséges is, így az év többi napján is fogyasszuk többféle formájában. Készíthetünk belőle levest, salátát, vagy főzeléket.

Újévi lencsefőzelék

Lecsefőzelék egy kis füstölt csülökkel, oldalassal vagy lapockával, és máris két tipikus újévi alapanyagot használtunk; a lencsét és a malacot.

Hozzávalók:

25 dkg lencse

25 dkg füstölt lapocka/csülök/oldalas

1 közepes fej vöröshagyma

1 evőkanál finomliszt

2 ek napraforgó olaj

1 tk fűszerpaprika

2 db babérlevél

só ízlés szerint

1 ek ecet

1 ek mustár

citromlé

1 l füstölthús leve

2 dl tejföl

Elkészítése:

A lencsét válogassuk át, mossuk meg és lehetőleg éjszakára áztassuk be, hogy másnapra puha legyen. A füstölt húst tegyük fel egy lábasban bő vízben főni. Ha a hús megfőtt, szedjük ki és vágjuk fel kisebb darabokra. A hús levét ne öntsük ki, mert ezt használjuk majd a főzelékünkhöz. A hagymát tisztítsuk meg és vágjuk fel apróra, majd dinszteljük meg egy kevés olajon. Ezután adjuk hozzá a pirosparikát és öntsük fel egy kis húslével. Adjuk hozzá a lencsét és még annyi levet, hogy bőven ellepje. Sózzuk, hozzáadjuk a babérleveleket és közepes lángon puhára főzzük.



A tejfölt keverjük el a liszttel és adjunk hozzá a lencse levéből egy keveset, majd keverjük simára. Adjuk hozzá a főzelékhez, majd adjuk hozzá a mustárt és a citrom levét is. Összeforraljuk és kész is az újévi lencsefőzelék.