Finom és egyszerű vendégváró falatok szilveszterre

Már csak pár óra és véget érnek az ünnepek, az utolsó vendgésereg is elmegy. De mielőtt ez megtörténne, még mutatunk két igazán szuper receptet, amit gyorsan, könnyen elkészíthet és még szerencsét is hoznak az új esztendőre. A vendégek pedig egyenesen imádni fogják.

Corn dog

Ha már unja a hot dogot és a leveles tésztába tekert virslit, akkor mindkenképp készítse el ezt az amerikai finomságot. Igazi bulihangulatot teremt már a kinézetével is, praktikus, hiszen a hurkapálca segítségével mártogathatjuk kedvünkre, így nem kell aggódni a flitterekkel teli, szilveszteri csillogó ruhánk miatt sem. Nagyon gyorsan összedobható igazi partifalat a corn dog.

Hozzávalók:

10 db virsli (bőrős, kisebb fajta)

200 g kukoricaliszt

100 g kukoricadara

1 tojás

2-2,5 dl tej

1 tk sütőpor

1 tk cukor

1 tk fokhagymapor

1 tk pirospaprika

1 tk bors

1 tk só

3 evőkanál finomliszt

10 db hurkapálca/bambusznyárs

chili ízlés szerint

Elkészítése:

A kukoricalisztet, a kukoricadarát, a tojást, a sütőport, a sót, borsot és a többi fűszerekt egy tálba összekeverjük. Hozzáadjuk folyamatosan a tejet, annyit, hogy egy sűrű, palacsintatésztához hasonló állagot kapjunk. A kapott tésztát öntsük bele egy magasabb pohárba, amiben teljesen bele tudjuk majd nyomni a virslit. Egy edényben vagy serpenyőben forrósítsuk fel az olajat. A visliket szúrjuk fel a hurkapálcákra, forgassuk meg a lisztben, majd mártsuk a tésztába. Ezután helyezzük bele a forró olajba, néhányszor forgassuk át, hogy egységesen süljenek aranybarnára.

Ketchuppal, majonézzel, mustárral tálaljuk.

Egyszerű sajtos pogácsa

A sajtos pogácsát szinte mindenki szereti, tipikus vendégváró falat, ráadásul az alkohol felszívódásában is segít. Ha ez mind nem lenne elég, a sajtos pogácsa még a szerencsét is meghozza, ha az óév utolsó napján fogyasztjuk hát még, ha malac formája is van. Íme egy nagyon egyszerű recept:

Hozzávalók:

50 dkg finomliszt

25 dkg vaj

1 kis pohár tejföl

2 dl tej

2,5 dkg élesztő

2 db tojás sárgája

só

15 dkg reszelt trappista sajt

1 db tojás

15 dkg trappista sajt

Elkészítése:

Futassuk fel az élesztőt a langyos tejjel és a cukorral. A vajat elmorzsoljuk a liszttel, és a tejföl, a 2db tojás sárgája és a só, valamint a felfuttatott élesztő hozzáadásával tésztát gyúrunk belőle. Összesen egy órát kelesztjük úgy, hogy az első húsz perc után átgyúrjuk egyszer.

Ujjnyi vastagságúra nyújtjuk a tésztát és éles késsel keresztben-hosszában bevagdossuk. Kicsi pogácsaszaggatóval kiszaggatjuk, tepsire tesszük. Egy egész tojást felverünk, lekenjük vele a kisszaggatott pogácsákat és reszelt sajttal megszórjuk.

Malac formához tipp: A kinyújtott tésztából szaggassunk ki nagyobb és kisebb köröket, vágjuk ki a fület, a szem pedig lehet feketebors, vagy esetleg tökmag. Az összeragasztáshoz használjuk a felvert tojást, kenjük be a nagyobb kör alakú darabot, erre nyomjuk rá a kisebbet, ami az orra lesz a fület és a szemet.

Előmelegített sütőben 180 fokon kb. 20-25 percig sütjük.