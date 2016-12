Egyedi ajándékkísérők - így lesz személyesebb a karácsonyi ajándék

Néhány szívószál, vagy éppen pár szem mogyoró is segítségére lehet, ha különleges, személyes üdvözlőkártyát szeretne készíteni karácsonyi ajándékaihoz.

Egy-egy ajándék érzelmi értékéhez rengeteget tud hozzáadni, ha az üdvözlőkártyát mi magunk készítjük. Ha van gyermeke, vele együtt "gyárthatja" ezeket az egyszerű, játékos kis kártyákat. Sőt, a legkisebbek által a nagyszülőknek készítendő ajándékkísérő maga lehet az ajándék is egyben.

Házilag készített üdvözlőkártyával még személyesebb lehet az ajándék. Forrás: Origo

A következő videókon többféle, nem csak karácsonyra, de más jeles napokra is talál hasznos tippet. Néhányat, ami nekünk a legjobban tetszett, külön is kiemeltünk. Nem kell hozzá más, csak színes papírok, némi karton, csomagolópapír, szép szívószálak, olló és ragasztó, meg persze színes filctollak.

Egyszerű és szép

Az első videóban a legkevesebb kézügyességet igénylő, egyszerű, de mutatós karácsonyi üdvözlőkártya-tartó elkészítését láthatja. Ez az aranyos kis boríték színes, karácsonyi csomagolópapírból készül. Egy-egy ilyen tartó elkészítéséhez kétféle, különböző színű csomagolópapírra lesz szüksége és egy ollóra, semmi másra:

Ha a rajzolás sem okoz gondot

A következőhöz már nagyobb kézügyesség szügségeltetik, egy kicsit kell tudni rajzolni is, de ne aggódjon, a lenti videó lépésről-lépésre mutatja, hogy mit, hogyan csináljon. Amire szüksége lesz: egy vékony, de tartós kartonlap, olló, kör-sablonokat is tartalmazó vonalzó -biztos emlékszik erre a remek eszközre az általános iskolából - illetve egy bankkártya, amit szintén sablonként használhat majd.

Ha valami szokatlant szeretne

A harmadik videón többféle kártya-variációt talál. Van köztük szülinapos és egyéb alkalmakra való is, viszont két zseniális karácsonyi üdvözlőkártyát is talál benne. Mindkettőhöz kell papír, ceruza, olló és ragasztó, illetve különböző színű – és ha lehet, különböző formájú – szívószálak is. Az egyik módszerrel (04:46-tól a videón) egy szép karácsonyfát készíthet az üdvözlőkártyára, a másikkal – nekünk ez tetszett a legjobban mind közül – egy 3D-s, ajándékos dobozokat ábrázoló kártyát csinálhat (08:48-tól látható a videón).

Ha nem csak a kézügyessége jó, de türelmes is

Utolsóként a legtöbb kézügyességet és türelmet igénylő, de a legjópofább, 3D-s karácsonyi ajándékkísérő kártyákat hagytuk. Sok minden ezekhez sem kell, és ne aggódjon: egy kis odafigyeléssel egy gyerek is könnyűszerrel elkészítheti a térbeli mesekönyvekre emlékeztető, hangulatos kis kártyákat. Már az előzőek is szívet melengető pluszt adnak az ajándékokhoz, de ha ilyet készít, mint a lenti videón látható, akkor biztos lehet benne, hogy tudni fogja akinek adja: nem csak karácsonyi meglepetést kap, hanem sok-sok törődést és szeretetet is.