A legjobb csomagolási technikák karácsonyra

Azt hitte, fellélegezhet, amikor végre megtalálta a századik boltban azt az éppen megfelelő ajándékot, amire a párja vágyott, vagy éppen minden kreativitását összeszedve elkészítette a nagymamának azt a fantasztikusan jópofa virágtartót csövekből, aranyszínűre fújva? Hát nem, még hátravan a csomagolás! Íme, 7 + 1 tipp, hogy az ajándéka kitűnjön a többi közül.

Az ajándékot be is kell csomagolni. Persze el lehet intézni egy szupermarketben vásárolt bármilyen mintás papírral, azt azonban tudni kell, hogy az ajándék csomagolása rengeteg dolgot elárul rólunk annak, akinek adni szeretnénk.

Forrás: AFP/Caia Image/Science Photo Library

Csomagoljunk hát szépen, kreatívan, egyedien!

1. A legolcsóbb, barna csomagolópapír önmagában, valljuk be, nem túl szép, de trendi, természetes hatású csomagolást készíthetünk belőle, némi kiegészítéssel. Például használjunk valamilyen rátétet: az ajándék dobozát csomagoljuk be a barna papirosba, majd középen tekerjünk rá egy másik, színes csomagolóanyagot úgy, hogy a barna papír negyede mindkét oldalon látszódjon. Ismételjük meg ezt keresztbe is a dobozon. A legjobb – egyben a legdrágább, ha színes, csíkos mintás dekortapétát használunk erre a célra.

2. Az egyik, a neten leginkább terjedő trend a 3D csomagolás. Nem kell megijedni: mindössze arról van szó, hogy a csomagolás felülete nem sima, hanem kiemelkedik belőle valami plusz dísz. Már az első pontban foglalt módszer is ilyen, ha elég vastag rátétet választunk, de nem tévedhetünk, ha ez a rátét valamilyen textília. A kiemelkedő dísz, ha lehet, ne legyen a mindenhol kapható szalagcsokrocska. Elég elavult, bár tény, hogy a legegyszerűbb megoldás. Itt láthatsz néhány pluszötletet a 3D jellegű és más csomagolási technikákra is:

3. Szeret kirándulni? Netán a gyerekkel kirándulni? Neki is élvezetes lehet, ha séta közben tobozokat, gesztenyét gyűjtögetnek. A tobozokat fehér vagy arany festékkel lefújva remek díszeket készíthet, amelyeket nem túl vastag kenderzsineggel vagy rafiával kötözhet rá a dobozra. Nagyon mutatós, főleg, ha kiegészíti egy rafiamasnival.

4. Újságpapír? Nos, igen, ha igazi környezetbarát, újságpapírba csomagolhatja az ajándékot. Jó vastag rafiával, vagy kender zsineggel átkötve, esetleg valamilyen fehér, áttört textil rátéttel nagyon menő lehet.

5. Csak textil: egyszerűen csomagolja be az ajándékot valamilyen textíliába. Az anyagdarabot a doboz tetején csomózza meg, például így:

6. Papír a papíron: bármilyen egyszínű csomagolópapírba helyezett ajándékhoz készíthet mutatós rátétet krepp-papírból. A krepp-papírt enyhén beragasztózza, és vékony kötéllé sodorja. Az ajándék egyszínű csomagolására felrajzol egy háromszöget – pontosabban egy fenyőfasablont. A már megszáradt papírmadzagot megfelelő méretű darabokra vágja, és a darabokat beleragasztja a háromszögbe, hogy végül teljesen kitöltsék a sablont, akár egy kis hurkákból összerakott, stilizált fenyő. Egy másik jópofa ötlet: a becsomagolt ajándékra rögzített papírvirág. Erről videó is van:

7. Zseniális ötlet a csipkés, áttört, papírból készült süteményalátétet használni. Kétféleképp lehet: vagy egyszerűen ráragasztja az egyszínű csomagolásra, és aztán erre írja a jókívánságait, vagy festősablonnak használja. Ez esetben a csomagolásra helyezve lefújja valamilyen, az eredeti csomagolással kontrasztban lévő színnel, és az eredmény a gyönyörű csipkeminta lesz a dobozodon. Úgy, mint ebben a videóban:

+1 A következő videó pedig már csak egy érdekesség azoknak, akik bár végigolvasták ezt a cikket, de már most tudják, hogy egyiket sem fogják megvalósítani, mert nem lesz rá idő a nagy kapkodásban: