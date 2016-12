Olcsó és gyorsan elkészíthető menü karácsonyra

Nyolc nap maradt már csak hátra az idei évből, de a mai és a holnapi ezek közül talán a legfontosabb. A gyakorlott háziasszonyok ilyenkorra már fejben össze is rakták a komplett ünnepi menüsort, sőt javában készítik az ételeket szentestére. De ne feledkezzünk meg azokról, akik először készülnek teljesen egyedül nekilátni egy karácsonyi menü elkészítésének, vagy egyszerűen csak kifutottak az időből. Cikkünkben most mutatunk egy alternatív háromfogásos menüt, ami az ünnepi asztalon is jól mutat, és kezdők is bátran elkészíthetik.