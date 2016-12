Lélekmelegítő italok az év végére

Rá sem bír nézni a hűtőben sorakozó ételekre? A bejgi és a töltött káposzta gondolata sem vidítja már fel? Ne aggódjon, ezúttal már természetesen nem karácsonyi ételeket mutatunk, hanem olyan könnyen és gyorsan elkészíthető forró italokat, amikkel könnyebben átvészelheti a hideg téli napokat, szilveszter felé közeledve.

A forralt bor az egyik legkedveltebb téli ital Forrás: Thinkstock

Forralt bor:

A borkedvelők számára kifejezetten jó választás lehet egy téli estére a forralt bor, és akár a szilveszter éjszaka kezdő vagy záró itala is lehet. A szegfűszeg, a bor, a fahéj és a narancs illatának keveredése igazi ünnepi hangulatot teremt még hétköznapokon is. Elkészítése pedig igen egyszerű.

Hozzávalók:

7,5 dl vörösbor

60g cukor

6 szem szegfűszeg

1 rúd fahéj

1 narancs héja

Forralt bor Forrás: Thinkstock

Elkészítése:

A bort a fűszerekkel és a cukorral együtt, közepes lángon hevítsük fel lassan kevergetve forrás előtti pontig. Fontos ügyelnünk arra, hogy a bor ne forrjon fel, mert akkor teljesen elveszíti az alkoholtartalmát. A legvégén adjuk hozzá a narancs héját.

Melange

A melange azoknak lehet jó választás, akik szeretik a kávét, de az ünnepek alatt valami extrára vágynak. Látszólag talán bonyolult az elkészítése ennek a bécsi kávékülönlegességnek, azonban a titok az arányokon és a sorrenden múlik.

Hozzávalók:

1 csésze erős kávé

2 dl tej

A hagyományos presszókávé helyett készítsen kávékülönlegességet otthon, egyszerűen. Forrás: Dreamstime

Elkészítése:

Habosítsunk fel 1dl tejet, és főzzünk le egy erős kávét. Hőálló, átlátszó pohárba töltsünk 1 dl hideg tejet, majd kanalazzuk rá a tejhabot. Ezután a tűzforró kávét öntsük bele nagyon lassan, a pohár széléhez közel. Így a legvégén egy háromrétegű kávét kapunk.

Puncs

A hideg napokra természetesen a puncs téli változatát ajánljuk, ami lehet alkoholos és alkoholmentes is. Mi most az alkoholos verzióra mutatunk egy receptet, de természetesen ezt az italt is számtalan módon lehet készíteni. A szilveszteri házibulihoz is tökéletesen passzol ez az ital.

Hozzávalók:

5 dl vörösbor

2,5 dl rum

2 dl almalé

5 dl gyümölcstea (pirosbogyós)

1 narancs

1 citrom

5 evőkanál méz

1 csomag vaníliás cukor

30 dkg cukor

2 db fahéj

5-6 szem szegfűszeg

A puncs karácsonyra és szilveszterre is kitűnő választás. Forrás: Thinkstock

Elkészítése:

Tegyünk fel forrni vízet, majd a teafiltert tegyük a forró vízbe és hagyjuk állni 8-10 percig. Tegyük hozzá a cukrot és főzzük fel benne. Ezután tegyük hozzá a mézet, fűszereket, vaníliás cukrot és hagyjuk kicsit hűlni. Adjuk hozzá az almalevet, a rumot és a bort, facsarjuk bele a citrom és a narancsok levét, majd melegítsük fel újra. Leszűrve forrón fogyaszthatjuk.

Forró csoki

Korábban egy egész cikket szenteltünk ennek az italnak, hiszen ki ne vágyna a hideg téli napokon egy sűrű, valódi csokoládéból készült forró italra. Nem csak a felnőttek hangulatán javít a forró csoki, de a gyerekek is nagyon szeretik. Csak a fantázia szabhat határt annak, mivel ízesítjük még pluszban, de most jöjjön az alaprecept:

Hozzávalók:

2 evőkanál holland kakaópor

1 vagy 2 evőkanál cukor (ízlés szerint)

csipet só

2dl teljes tej

1/4 teáskanál vanilla eszencia

Forró csoki Forrás: Thinkstock

Elkészítése:

Keverjük össze a kakaót, cukrot, sót, és kb. 2 evőkanál tejet egy kis edényben, közepes-alacsony lángon, amíg a kakaó és cukor feloldódik. Adjuk hozzá folyamatos keverés mellett a maradék tejet és melegítsük közepes lángon, amíg forró nem lesz. Keverjük hozzá a vaníliát és már tálalhatjuk is.

Tetszés szerint habosíthatunk rajta turmixgépben.