Ezeket a dalokat nem hagyhatja ki szilveszterkor!

Ha fel akarja dobni a szilveszteri bulit, de még nem tudja, mitől pörög fel a hangulat, akkor segítünk! Összegyűjtöttük azokat a zenéket - az örökzöldektől a legújabbakig - amelyek nélkül nincs igazi év végi party.

Kezdjük rögtön néhány klasszikus, régebbi bulizós számmal: a Hungária, Fenyő Miklós vagy éppen Cserháti Zsuzsa slágereit nehéz kihagyni, ha jó hangulatot akar. A tranzisztorkor hajnalán, a Micsoda buli, a Csavard fel a szőnyeget vagy a Különös Szilveszter dallamaira generációk emlékezhetnek, mindegyik dal egyaránt kihagyhatatlannak tűnik idén is, akár retro partyt tartasz, akár nem.

Induljon a buli egy régi-régi Hungária számmal:

Folytassuk még egy Hungária slágerrel 1981-ből:

Most pedig mindenki csavarja fel a szőnyeget, Fenyő Miklós fog énekelni egy igaz Rock'n Roll-t:

Ha már közeleg az újév és beindult a buli, Cserháti Zsuzsa Különös Szilveszter című számát ne hagyjuk ki!

Maradva még a nyolcvanas évek örökzöldjeinél, jöjjön az Abba: Happy New Year száma 1980-ból:

Akiknek esetleg nem jön be az Abba és valami rockosabbra vágyik, ajánlunk ugyanabból a korszakból egy teljesen más stílusú újévi dalt, a U2 egyik korai szerzeményét, a New Year's Dayt:

Ha már magunk mögött hagytuk a nyolcvanas éveket és közeledünk a mai zenékhez, hallgassunk valamit Jennifer Lopeztől. Hatalmas nagy sláger volt a Waiting For Tonight 1999-ben, de ma is érdemes meghallgatni!

Ha kezd felpörögni a hangulat, rakjon rá még egy lapáttal, indítsa el a A Salt-N-Pepa Push it című dalát, ez sem hiányozhat egy jó buliból.

És most jöjjön a legvidámabb dal, a Pharrel Williams Happy című dala, ettől mindenki jókedvű lesz! Aki ettől sem indul be, az esetleg igyon még egyet!

Ha kicsit szusszannának, íme egy lassabb szám, Kiiara idei slágere, a Gold:

Kieszától a Hideaway című dalt is ajánljuk, ettól tuti nem fog leülni a buli!

Vagy inkább Calvin Harris és Rihanna tetszene? Akkor itt egy 2016-os bombasláger, ezt már több mint egymilliárdszor hallgatták meg, ennyien nem tévedhetnek! Íme a This Is What You Came For:

Reméljük, jól telik majd az idei év végi buli, és minden vágyuk, reményük teljesül 2017-ben!